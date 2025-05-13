Народная артистка России Ольга Широкова умерла спустя месяц после смерти дочери

Народная артистка России, актриса театра и кино Ольга Широкова ушла из жизни 12 мая 2025 года в возрасте 79 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Московского театрального центра "Вишневый сад", передает ТАСС.

"Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был ее домом и вселенной! Актриса преданно следовала пути, заданным ее супругом и художественным руководителем театра Александром Вилькиным. Мы скорбим о кончине Ольги Александровны. Память о ней навсегда в наших сердцах", - говорится в сообщении.

В театре отмечают, что среди лучших ролей актрисы - Аманда в "Стеклянном зверинце" Т. Уильямса, Эдда в "Танго бабочки" А. Николаи, Лидия Жербер в "Старомодной комедии" А. Арбузова, Ольга Берггольц в спектакле "Как быстро кончается жизнь…", Сара Бернар в "Смехе лангусты" Д. Маррелла и другие.

"Ольга Широкова была выдающейся актрисой, символом нашего театра! Способная создать яркий и запоминающийся образ в любой роли, она умела наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви, несмотря на превратности судьбы", - заключили в театре.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967 году она завершила обучение на актерском факультете Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (сейчас - РАТИ) на курсе В. Остальского. С того же года она была принята в труппу МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года она является ведущей актрисой Московского театрального центра "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина. Ольга Широкова - лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства.