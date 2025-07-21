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Названа причина крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке
Крушение учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке произошло из-за технической неисправности. Об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью республики в распространенном пресс-релизе, информирует ТАСС.
В столице Бангладеш разбился учебный самолет ВВС
Масштаб последствий пока не ясен: известно, что как минимум один человек погиб, пострадали еще четверо
"Самолет вылетел в 13.06 в рамках планового учебного задания, когда возникла техническая неисправность, - говорится в пресс-релизе. - Детали будут установлены в результате расследования".
По информации службы, чтобы избежать серьезной катастрофы, пилот пытался увести истребитель от густонаселенных районов.
Самолет F-7 BGI разбился у входа в двухэтажное здание колледжа спустя несколько минут после взлета. Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри помещения. Сразу после крушения самолет загорелся. Пожар распространился на здание учебного заведения.
По данным местных властей, при крушении погибли пилот самолета и еще 19 человек, в основном ученики. Более 150 человек госпитализированы с тяжелыми травмами.