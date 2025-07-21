Названа причина крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке

Крушение учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке произошло из-за технической неисправности. Об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью республики в распространенном пресс-релизе, информирует ТАСС.

В столице Бангладеш разбился учебный самолет ВВС Масштаб последствий пока не ясен: известно, что как минимум один человек погиб, пострадали еще четверо 8 часов назад

"Самолет вылетел в 13.06 в рамках планового учебного задания, когда возникла техническая неисправность, - говорится в пресс-релизе. - Детали будут установлены в результате расследования".

По информации службы, чтобы избежать серьезной катастрофы, пилот пытался увести истребитель от густонаселенных районов.

Самолет F-7 BGI разбился у входа в двухэтажное здание колледжа спустя несколько минут после взлета. Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри помещения. Сразу после крушения самолет загорелся. Пожар распространился на здание учебного заведения.