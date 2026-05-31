"Время Первого": саммит ЕАЭС, переговоры с Путиным и Макроном, заявления по Армении и Украине

Переговоры с Путиным и Макроном, контакты с Кубой, заявления по Армении и Украине. Евразийский саммит в Казахстане, откуда в пятницу, 29 мая, вернулся Александр Лукашенко, дал немало поводов поговорить.

Не только о том, как сделать ЕАЭС более эффективным, поставить искусственный интеллект на службу экономик и не превратить его в оружие массового поражения, но и о том, что чувствительные вопросы не нужно откладывать на потом.

Здесь явные проблемы обострил наш Президент. Международная неделя Первого была и в Минске, и в Астане. Неожиданные поручения, инсайды о непубличном диалоге с западными партнерами и новые кадры больших политических событий - покажет "Время Первого".

Саммит лидеров ЕАЭС в Казахстане (и это очень в их духе) подгадал под конкретную дату. 29 мая - день Евразийского экономического союза. Ровно 12 лет назад в Астане было решено, что интеграции быть. Гостей встречают колоритно.

Международная неделя Президента началась в Минске, а продолжилась в ветреной, но гостеприимной Астане.

Трендами казахстанского председательства в ЕАЭС стали цифровизация и искусственный интеллект. За три последних года здесь тектонические сдвиги. В воздухе ключевой вопрос: как поставить ИИ на службу экономики. Президент начнет с азов.

"Искусственный интеллект (я посмотрел, как он определяет сам себя) - это область информатики. Информатика - это наука о методах и процессах сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и оценки информации с использованием компьютерных технологий. А часть этой информатики - искусственный интеллект, разрабатывающая часть системы, способная выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта, обучения, рассуждения, принятия решений", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e92ed3f4-f3a9-44d0-a2f7-a197886e5cdc/conversions/e235ccf8-4541-4deb-a170-6e28931e9353-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e92ed3f4-f3a9-44d0-a2f7-a197886e5cdc/conversions/e235ccf8-4541-4deb-a170-6e28931e9353-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e92ed3f4-f3a9-44d0-a2f7-a197886e5cdc/conversions/e235ccf8-4541-4deb-a170-6e28931e9353-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e92ed3f4-f3a9-44d0-a2f7-a197886e5cdc/conversions/e235ccf8-4541-4deb-a170-6e28931e9353-xl-___webp_1920.webp 1920w

Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, исходя из определения, которое искусственный интеллект дает сам себе, без ИИ человек сам бы решил эти задачи. "Но это было бы очень долго, время ускоряется. Искусственный интеллект помогает человеку в этом ускорении", - добавил он.

Искусственный интеллект не заменит человека, но понятно, что сильно трансформирует весь технологический уклад. Мир уже потратил триллион долларов на технологии ИИ, по прогнозам, здесь вырастут кратно - будет все 7. Как говорится, интересно и страшно красиво.

"Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - заявил Александр Лукашенко.

Т. е. нужно видеть в искусственном интеллекте помощника, а не мировое зло. В Беларуси он помогает хирургам проводить сложнейшие операции и упрощает логистику. "Цифровые двойники" производств позволяют оттачивать все процессы. Нехватка рабочих рук решается роботами в АПК. Новые технологии уже интегрированы в линейки МТЗ, Гомсельмаша и БЕЛАЗа. В итоге выработка в карьерах повышается, потери на полях снижаются.

Лидеры сошлись в том, что стоит объединить усилия. Речь, кстати, не только про "цифру".

Несмотря на явный позитив в евразийском объединении, рост торговли и ВВП, есть проблемы - Лукашенко не сглаживает острые углы. Ключевые моменты - регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие - отложены на потом.

Не все гладко в промышленной политике - утильсбор скоро станет дороже машин.

Глава государства подчеркнул, что Евразийской экономической комиссии следует серьезно подумать над активизацией работы:

"Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что есть результат. По всем направлениям".

Интерес к ЕАЭС есть. Китай, Вьетнам, Иран, Монголия, Эмираты, Индия, на пороге Тунис. Но мысль белорусского Президента о том, что избирательность в дальнейшем не помешает, нашла поддержку у коллег.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d9ff81-2b8c-4003-8502-448297445c29/conversions/17d2c738-e235-4217-950c-95c68e881040-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d9ff81-2b8c-4003-8502-448297445c29/conversions/17d2c738-e235-4217-950c-95c68e881040-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d9ff81-2b8c-4003-8502-448297445c29/conversions/17d2c738-e235-4217-950c-95c68e881040-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31d9ff81-2b8c-4003-8502-448297445c29/conversions/17d2c738-e235-4217-950c-95c68e881040-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства заявил: "Нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Если мы это не сделаем (а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться, сделать это быстро), привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой нашего союза, а потом станет членом ЕАЭС, быстро разочаруется в эффективности его деятельности. Поверьте моему опыту. Надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что сегодня мешает работать. Мы четко должны понимать, кто какими интересами должен поступиться. А поступиться все должны, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но приоритетом будет у нас эффективность ЕАЭС. Чтобы вступившие в этот союз (и до вступления тем более) понимали, что они получат от участия в ЕАЭС. Чтобы даже нынешние члены ЕАЭС не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем - превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней".

По перемещениям помощников и членов правительств было понятно, что согласование некоторых вопросов шло нервно. Они то выходили, то сообщали информацию лидерам. Уже после Александр Лукашенко задержится возле членов российской делегации (на вид выглядел эмоционально).

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df813641-50b5-459d-bad6-6ed2c98c5eb0/conversions/a50c5b01-3432-4866-9506-c40d07e8c8c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df813641-50b5-459d-bad6-6ed2c98c5eb0/conversions/a50c5b01-3432-4866-9506-c40d07e8c8c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df813641-50b5-459d-bad6-6ed2c98c5eb0/conversions/a50c5b01-3432-4866-9506-c40d07e8c8c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df813641-50b5-459d-bad6-6ed2c98c5eb0/conversions/a50c5b01-3432-4866-9506-c40d07e8c8c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Говорили, конечно, о проблемах определенных и конкретных вопросах двустороннего сотрудничества в рамках Союзного государства, в том числе о совместном реагировании на вызовы. Конечно, обсуждали тему Армении. Как правильно выстроить взаимоотношения в случае принятия, наверное, не совсем правильного для народа Армении решения. Говорили о будущих контактах глав наших государств, я имею в виду Беларуси и России. Даже Президент напомнил про свое поручение отдельным членам российской делегации, что надо передать картошку высокопоставленным членам российской делегации, которым когда-то была обещана картошка, и Президент напомнил, что обязательно надо из молодого урожая ее передать".

Еще до старта саммита было понятно, что на повестке будет армянский казус. Ереван в терзаниях - как уйти, но остаться? Но ему четко дали понять: интегрироваться с Европейским союзом за счет Евразийского вряд ли получится.

вице-премьер Мгер Григорян выходит для телефонного звонка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9950d2a4-6e05-47ec-b1f2-1d2f7abf08e0/conversions/05e1100b-0bea-4506-81ed-b8d5d9e164b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9950d2a4-6e05-47ec-b1f2-1d2f7abf08e0/conversions/05e1100b-0bea-4506-81ed-b8d5d9e164b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9950d2a4-6e05-47ec-b1f2-1d2f7abf08e0/conversions/05e1100b-0bea-4506-81ed-b8d5d9e164b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9950d2a4-6e05-47ec-b1f2-1d2f7abf08e0/conversions/05e1100b-0bea-4506-81ed-b8d5d9e164b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

После узкого состава оптимизма явно поубавилось. Мы заметили, как после разговора в кругу лидеров армянский вице-премьер Мгер Григорян выходит для телефонного звонка подальше от всех ушей. В совместном заявлении президенты обозначили риски из-за курса Еревана.

Александр Лукашенко рассказал: "Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. Мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласится выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", - раскрыл подробности Президент Беларуси.

"И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", - продолжил он. И такой референдум должен быть организован честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе, отметил Александр Лукашенко.

"Но руководство Армении, особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют", - сказал глава белорусского государства.

"Недавно я услышал из заявления Пашиняна:

"Вот, через нас трубы пойдут, нам будут платить газом. И газа, и денег будет много". Слушайте, когда это еще будет - вопрос", - заметил глава государства.

"Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти, кто этот газ им даст, какие деньги будут?" - обозначил Александр Лукашенко критические вопросы, на которые нет внятных и реалистичных ответов.

Президент Беларуси обратил внимание, что сейчас Россия продает Армении беспошлинно природный газ по цене в несколько раз ниже, чем он стоит, например, на рынке Евросоюза. "150-160 долларов за тысячу кубометров (для Армении - прим. ред.). В ЕС природный газ 550-650 долларов за тысячу (кубометров - прим. ред.), - сказал он. - Вот только природный газ. Я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода? О деньгах если говорить".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/826db778-af4b-4454-a0ea-b324a9834f87/conversions/6a7e2b85-161e-4d70-af34-6411e25f704a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/826db778-af4b-4454-a0ea-b324a9834f87/conversions/6a7e2b85-161e-4d70-af34-6411e25f704a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/826db778-af4b-4454-a0ea-b324a9834f87/conversions/6a7e2b85-161e-4d70-af34-6411e25f704a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/826db778-af4b-4454-a0ea-b324a9834f87/conversions/6a7e2b85-161e-4d70-af34-6411e25f704a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко подчеркнул, что многие заявления делаются сейчас в Армении в связи с предстоящими парламентскими выборами, которые запланированы на 7 июня. По той же причине инициируются разговоры о возможном выходе страны из ЕАЭС и курсе на вступление в Евросоюз. Лидеры ЕАЭС по этому поводу приняли совместное заявление по итогам саммита в Астане, где выступили за проведение в Армении соответствующего референдума.

"Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине. В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми", - подчеркнул глава государства.

Сама Армения рискует потерять 40 % товарооборота с ЕАЭС, доступ ко всем соглашениям по свободной торговле. "Томатное" предупреждение (запрет на экспорт овощей в Россию) - явно цветочки. Так часто бывает - что имеем, не храним. Показателен опыт Молдовы, которая сначала отвернулась от статуса наблюдателя в ЕАЭС, а сейчас хочет окончательно уйти из СНГ.

Игорь Додон, экс-президент Молдовы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c75f4c6-f0d0-49e2-b432-bbf706bdab47/conversions/363a2dd8-3d75-40fa-b49b-d9ce9c7b28ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c75f4c6-f0d0-49e2-b432-bbf706bdab47/conversions/363a2dd8-3d75-40fa-b49b-d9ce9c7b28ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c75f4c6-f0d0-49e2-b432-bbf706bdab47/conversions/363a2dd8-3d75-40fa-b49b-d9ce9c7b28ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c75f4c6-f0d0-49e2-b432-bbf706bdab47/conversions/363a2dd8-3d75-40fa-b49b-d9ce9c7b28ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:

"Это очень серьезная проблема, которую продвигает нынешняя власть, Майя Санду. В надежде как-то понравиться европейским кураторам они приняли решение выйти из СНГ. Экономически это очень серьезная проблема, потому что у нас есть очень много секторов. Мы сейчас сотрудничаем на базе многосторонних соглашений в рамках СНГ. У нас нет двухсторонних, даже с Россией по торговле. Поэтому принятие таких решений - это еще один удар по молдавской экономике".

Экс-президент Молдовы отметил, что плюс в том, что это быстро не делается. "С учетом того, что рейтинги нынешней власти падают, все понимают, что в ближайшее время власть Молдовы поменяется, Майя Санду тоже, возможно, больше не будет баллотироваться. Мы обязательно вернем и наше участие на платформе СНГ, и, конечно, в бытность моего президентства мы получили статус наблюдателя ЕАЭС. Тогда, в 2018 году, Лукашенко поддержал. И на площадку ЕАЭС мы обязательно должны вернуться", - сказал он.

Игорь Додон, экс-президент Молдовы:

"Конечно, в текущих геополитических условиях, баталиях, то, что происходит в регионе, для нас является примером политика, которую проводит Беларусь. Она, понятно, что в союзе с Россией, но довольно активно и конструктивно ведет переговоры и с другими крупными игроками. Поэтому неслучайно большинство граждан Молдовы в последнем опросе месяц назад заявило, что из всех зарубежных политиков они доверяют номер один - это Лукашенко".

О разговоре с Макроном рассказал и сам Лукашенко. Полтора часа начистоту.

"Есть информация, что вы хотите вступить в войну", - рассказал о телефонном разговоре с Макроном Президент Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал, какова была его реакция на этот вопрос:

"Я говорю, да господь с тобой (перебил даже его), я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?"

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6a5bcc-1b0e-44ce-8268-9349eef85da8/conversions/a5c07c53-350f-43b3-81e7-2118d5725281-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6a5bcc-1b0e-44ce-8268-9349eef85da8/conversions/a5c07c53-350f-43b3-81e7-2118d5725281-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6a5bcc-1b0e-44ce-8268-9349eef85da8/conversions/a5c07c53-350f-43b3-81e7-2118d5725281-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6a5bcc-1b0e-44ce-8268-9349eef85da8/conversions/a5c07c53-350f-43b3-81e7-2118d5725281-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Франции в ответ упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил. "Вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?" - передал глава белорусского государства слова французского коллеги. - Я говорю, да господь с тобой. Я публично об этом сказал, что только в одном случае - если будет совершена агрессия против Беларуси. Вот и все".

Александр Лукашенко продолжил: "И чем закончили главное: закончили Украиной и последствиями, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера.

– Вы же, говорит, понимаете, что мы вынуждены будем отвечать?

Я говорю: "Вам не отвечать надо, а стремиться к миру".

- А мы стремимся.

Я говорю: "Если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на "сходке" в Ереване (в мае текущего года на саммите Европейского политического сообщества - прим. ред.), ну, в Москву, может, вам и не очень, приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным - прим. ред.) вас встретили в Минске". Вот так, шутя. Он говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить".

В ответ на соответствующее предложение Эммануэль Макрон ответил, что надо еще посоветоваться в Европейском союзе. Президент же Беларуси в разговоре подчеркнул, что именно нынешний президент Франции в данном случае должен быть мотором соответствующего процесса. "Я говорю: "Подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет. А кто там? Мерц - молодой совсем политик. Стармер - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, так сейчас надо к нам приехать, поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос".

Пока не сам Макрон, но его доверенное лицо приедет в Минск на днях. Европейская безопасность - это наше дело.

Президент рассказал, что в разговоре с французским коллегой также обсуждалась тема безопасности в Европе.

"Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, еще чему-то. А мы должны решать эти вопросы. Потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине - это вопрос Европы", - сказал Александр Лукашенко.

Рассчитывать разузнать все планы президентских встреч с западными партнерами у главы белорусской дипломатии было бы наивно. Но мы рискнули.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2f87814-1b97-455d-8d5e-06e9a6f38081/conversions/5404e07f-bc2f-47dc-8468-98005096987a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2f87814-1b97-455d-8d5e-06e9a6f38081/conversions/5404e07f-bc2f-47dc-8468-98005096987a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2f87814-1b97-455d-8d5e-06e9a6f38081/conversions/5404e07f-bc2f-47dc-8468-98005096987a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2f87814-1b97-455d-8d5e-06e9a6f38081/conversions/5404e07f-bc2f-47dc-8468-98005096987a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Я вам скажу так, что сигналы идут. У Президента очень насыщенный график общения по данному роду вопросов. К сожалению, по предложениям или просьбам наших партнеров не обо всем мы можем говорить. Но поверьте, что Президент очень активно вовлечен в процесс выработки неких решений, которые должны приблизить наступление мира. Президента рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и своим личным участием может помочь в реализации целей обеспечения стабильности, безопасности и мира, по крайней мере в нашем регионе, так это точно. И со временем все больше и больше это понимание растет. Поэтому к Президенту обращаются".

А в это время киевский режим сыплет угрозами и видит некие 500 потенциальных целей в Беларуси.

Главу государства попросили прокомментировать звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе об определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.

"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это они тоже понимают", - заметил в этой связи Александр Лукашенко.

В целом же Президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как болтовню. "Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский - прим. ред.) извинит за это, но это треп какой-то".

Глава белорусского государства также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная. "Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта - граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что часто размышляет над тем, зачем Владимир Зеленский в последнее время делает подобные заявления. Президент полагает, что к этому подталкивают в ряде европейских стран. "С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильную занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то, опять же, говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят: "А ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину".

В этой связи Президент Беларуси еще раз однозначно заявил:

"Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные (в Украине - прим. ред.) знают".

"Т. е. европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это - они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает, - сказал Александр Лукашенко. - И какие-то там действия - наших "тихушек-лахушек" говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он (Владимир Зеленский - прим. ред.) их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили - телевизионщики, - я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция. Это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят какой-то районный центр (на территории Беларуси - прим. ред.)"

Александр Лукашенко по этому поводу также недвусмысленно предупредил:

"Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси - война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь (обращаясь к журналисту - прим. ред.), о чем".

Возвращаясь к персоне и заявлениям Владимира Зеленского, глава белорусского государства отметил, что в определенной степени жалеет его и пытается понять с учетом обстоятельств. "Я пытаюсь президента Украины понять. Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль", - сказал Александр Лукашенко.

Так получилось, что под знаком международных отношений прошла неделя президента и в Минске, и в Астане.

Беларусь готова сделать даже через океан для Кубы все, что позволяет обстановка, подтвердил на встрече с вице-президентом страны Александр Лукашенко. Минск хотел бы иметь серьезные и продвинутые отношения с Алжиром на севере Африки. Парламентская дипломатия в помощь. Укрепляем тесные связи со всеми российскими регионами, с Татарстаном в том числе.

Рустам Минниханов, глава Татарстана (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9927b45-8475-46a3-9b12-8c9e8431fc0a/conversions/1b31e9bd-5bf1-47c9-83f2-a2a2cd0576a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9927b45-8475-46a3-9b12-8c9e8431fc0a/conversions/1b31e9bd-5bf1-47c9-83f2-a2a2cd0576a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9927b45-8475-46a3-9b12-8c9e8431fc0a/conversions/1b31e9bd-5bf1-47c9-83f2-a2a2cd0576a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9927b45-8475-46a3-9b12-8c9e8431fc0a/conversions/1b31e9bd-5bf1-47c9-83f2-a2a2cd0576a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рустам Минниханов, глава Татарстана (Россия):

"Продвинутые в Беларуси агропромышленный и лесной комплексы. По нефтехимическим проектам тоже есть наработки. В промышленности мы должны больше двигаться по расширению взаимных поставок. И, может быть, создание каких-то совместных проектов, предприятий".