Наталья Петкевич рассказала, какие предложения внес Лукашенко на саммите ЕАЭС

Дискуссия на полях евразийских встреч по чувствительным вопросам общей экономики и глобальной ситуации была очень насыщенной и достаточно непростой. Об этом в эксклюзивном интервью рассказала вице-премьер Наталья Петкевич. Она представляет интересы Беларуси в Совете Евразийской экономической комиссии.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в неожиданно остром ключе. Тон задал глава белорусского государства, подняв глобальные проблемы, которые раньше в таком формате публично не обсуждались. Речь шла о механизмах присоединения новых стран-наблюдателей и, главное, о критической необходимости донастроить договорную базу, чтобы избежать ситуаций, подобных армянской.

На первый взгляд, заседание планировалось в спокойном ключе. Но дискуссия приняла неожиданный оборот. "Глава государства совершенно неожиданно для многих поднял вопрос о международной активности ЕАЭС, о предоставлении статуса наблюдателей и присоединении новых стран. Он сказал, что на эту тему нужно посмотреть пристально. Вступление в Евразийский союз должно быть сложным. Мы должны четко просчитывать последствия для Союза и для наших партнеров. Любое присоединение должно давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса", - рассказала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

"Глядя сегодня на Договор о Евразийском экономическом союзе, мы понимаем, что очень многих механизмов там не заложено. Ситуация с Арменией и Молдовой показывает, что нам нужны новые рычаги для полноценного функционирования Союза. Глава государства эти вопросы обострил", - подчеркнула заместитель премьер-министра Беларуси.

По ее словам, эта позиция была поддержана коллегами Александра Лукашенко. В кулуарах все признали: проблемы назрели давно, и поднята тема обсуждения этих проблем была своевременно.

Несмотря на сложные дискуссии, работа идет. Стратегия предыдущей пятилетки практически завершена. "Те поручения и мероприятия, которые еще не выполнены, отложены на перспективу", - сообщила Наталья Петкевич.

Были подведены итоги функционирования Евразийского банка развития, которому исполнилось 20 лет. "Выявились определенные проблемы и перекосы. Банк - коммерческая организация, но он создавался в рамках интеграционной структуры. Он не может быть чисто коммерческим. Александр Григорьевич много об этом говорил", - отметила заместитель премьер-министра Беларуси.