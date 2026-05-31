Заезжай и живи: с 1 июля в Беларуси арендные квартиры будут сдавать с мебелью и техникой

С 1 июля в Беларуси меняются требования к новому государственному арендному фонду. Теперь квартиры обязаны сдавать готовыми для заселения: оснастят даже минимальным набором необходимой бытовой техники и мебели.

Строительство государственного арендного жилья - главный тренд текущей пятилетки. За этот период в планах возвести 5 млн кв. м.

В Год белорусской женщины исследование научного сотрудника НАН Алеси Соловей посвящено прекрасной половине.

"Изучаем женщин-ученых, их социальное самочувствие, факторы построения их карьеры, профессиональную самореализацию. Также в рамках своего сектора мы изучаем карьерные ориентации молодых ученых, роль наставничества в системе подготовки научных кадров, факторы, которые влияют на закрепление молодых ученых в науке", - рассказала научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Алеся Соловей.

Женщины-ученые и факторы построения их карьеры. Алеся Соловей не просто изучает эту тему в теории, она сама прошла путь от аспирантки до признанного научного сотрудника. Приехала из Осиповичей, окончила университет, пришла по распределению. Вспоминает, как первые научные труды писала в общежитии. Вскоре семье молодого специалиста дали арендные квадратные метры.

"Если сравнить с общежитием, то сразу видна колоссальная разница. Здесь все укомплектовано именно как квартира, полноценная квартира. Ты уже ни с кем не делишь свое пространство, живешь сам", - поделилась Алеся Соловей.

В семье уже подсчитали, что аренда государственного жилья обходится в разы дешевле рыночной. Кошелек скажет спасибо, а часть зарплаты можно откладывать на свои квадратные метры.

Тем временем на стройплощадках кипит работа. Динамика ощутима. За январь-апрель темпы возведения таких домов обогнали прошлогодние.

"Направление основное этой пятилетки - это строительство арендного жилья. За этот период рост в 1,5 раза", - отметил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

Уже в этом году строительная отрасль намерена взять очередную высоту и передать новоселам 650 тыс. кв. м арендного жилья. Квартиры строятся точечно под нужды конкретных предприятий, а также для молодых специалистов. Предоставление государственного арендного жилья в небольших населенных пунктах становится эффективным рычагом для решения кадровых вопросов.

В планах Узденского райисполкома ввести в строй в этом году почти 6 тыс. кв. м арендного жилья, ведь есть эффект. За счет выделения благоустроенных квартир местная поликлиника и ветеринарная станция успешно пополнились молодыми специалистами и этот список можно продолжить.

"В Узденском районе в прошлом году был сдан арендный дом. В арендном доме получили жилье работники социальной сферы, сельского хозяйства. И, конечно, немаловажно, что таким образом мы привлекаем кадры к себе в район", - заявила зампредседателя Узденского райисполкома Анжела Жандармова.

Он из Луненца, она из Малориты. А встретились Дмитрий и Елена в Узденском лесхозе, молодые специалисты приехали сюда по распределению. Теперь уже семья Ракович новоселы. Молодоженам дали государственное арендное жилье. После общежития впечатляет. С обустройством кухни и прихожей помог лесхоз. Холодильник перевезли из старой квартиры, остальную необходимую мебель и технику пришлось покупать.

С 1 июля хлопоты новоселов, связанные с элементарным обустройством квартиры, уйдут в прошлое. В Беларуси изменили требования к новому государственному арендному фонду. Это значит, что теперь сдавать такие квартиры застройщик обязан максимально готовыми для заселения.

Получается этакое арендное "все включено". Формула проста: открыл дверь ключом, бросил чемодан и ты дома. Формат "заезжай и живи".

Прежде такое жилье предоставлялось в чистовой отделке. Но сейчас решено предложить жильцам новый уровень комфорта. Уже скоро минимальный функционал в таких квартирах расширят за счет дополнительной отделки. В ванной и санузле никакой частичной покраски, только облицовка керамической плиткой. Плитка кладется также на пол в кухне и на балконах. В жилых комнатах должна быть укладка паркетной доски или ламината. Квартиры также оснастят необходимой бытовой техникой и даже мебелью.

"Изменены требования к внутренним отделочным работам. Это касается как арендного жилья, так и иного жилья, которое относится к типовым потребительским качествам, в том числе жилье, строящееся по госзаказу. Что касается оснащения жилья бытовой техникой и мебелью, это касается только арендного жилья во вновь возводимых жилых домах. Если это жилье строится по госзаказу, этого жилья эти требования не касаются. Новшества: установка минимального набора бытовой техники белорусского производства. Перечень мебели, которая подлежит установке в арендном жилье, будет составлен местными исполнительными и распорядительными органами совместно с распорядителями бюджетных средств и заказчиками", - сказала замначальника главного управления - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Инна Пинковская.

Закупка техники включена в пакет обустройства по прайсу. Холодильник с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин, стиральная машина стоимостью не более 25 базовых величин, микроволновая печь - не более 9 базовых величин. Сегодняшние новоселы считают такой подход весомым бонусом.

Арендные квадратные метры - сильный довод для молодых специалистов. И это не просто слова, это цифры из исследования научного сотрудника НАН Алеси Соловей.