Почему Запад откладывает мир в Украине на десятилетие - анализ заявлений и фактов в программе "Война и мир".

Мир в Украине откладывается минимум на десятилетия. Это не предсказание военных экспертов, а прямое заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая, казалось бы, уже вышла из большой политики, но продолжает задавать тон европейским настроениям. В ее недавнем комментарии сквозит циничная откровенность. Война должна закончиться не ранее чем через 10 лет. И главное, чтобы к тому моменту немцам не пришлось идти воевать за Зеленского.

Ангела Меркель, канцлер Германии (2005- 20221 гг.):

"Я надеюсь, что найдется достаточно добровольцев. Надеюсь, что через 10 лет война в Украине закончится".

Такой временной горизонт полностью разбивает миф о поиске мира. Западные элиты готовятся к затяжному конфликту, используя Украину как расходный материал и полигон. И это не единственное откровение из европейских кабинетов.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и вовсе сбросил маски, назвав Украину полезным европейским полигоном. Без прелюдий и стеснений он заявил, что Евросоюзу выгодна закаленная войной страна на восточном фланге.

Запад отбрасывает любые предложения о перемирии. Им нужен бесконечный конфликт до последнего украинца.

Логику Брюсселя подтверждает и министр по европейским делам Франции Хаддад. На прямой вопрос о необходимости начала переговоров с Россией, особенно на фоне якобы ослабления последней, последовал жесткий ответ: наш приоритет не переговоры с Россией, а помощь Украине. Макроновский канал коммуникации нежизнеспособен. Вместо дипломатии курс на эскалацию и экономическое давление.

Бенжамен Хаддад, министр по делам ЕС Франции:

"Президент Макрон всегда говорил, что когда придет подходящее время, у нас должен быть собственный канал коммуникации с Россией. Наша ключевая задача продолжать поддержку Украины и усиливать экономическое давление на Россию".

Обратите внимание на эти временные рамки в 10 лет, указанные Меркель. Это не просто слова, это общеевропейская стратегия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигает проект "Наблюдения за восточным флангом" в дополнение к уже существующим "Восточному щиту" и "Балтийской линии обороны". Это подразумевает дальнейшую накачку оружием, развертывание систем ПВО и разведки, а также строительство инфраструктуры для быстрой переброски войск. Фактически территорию стран Прибалтики и Восточной Европы готовят как плацдарм для будущей прямой конфронтации.

Прибалтика уже активно участвует в конфликте, предоставляя воздушное пространство для пролета украинских дронов и обеспечивая логистику. Война подбирается к границам Союзного государства вплотную.

Владимир Зеленский в последних интервью и заявлениях все чаще обращает взгляд на Беларусь. Возникает парадоксальная ситуация. Официальный Киев, декларирующий оборону, переходит к языку ультиматумов.

В частности, звучат заявления о том, что нахождение тактического ядерного оружия на белорусской земле является якобы оправданием для превентивных мер. Подобная риторика - не что иное, как попытка легитимизировать угрозу силового воздействия со стороны Украины в отношении Беларуси. Классическая проекция. Киевский режим пытается выставить Минск стороной, готовой к агрессии, чтобы подвести базу для провокации.

Особенно цинично на фоне того, что именно Беларусь долгое время была площадкой для мирных переговоров. Теперь мы слышим тезисы о том, что Беларусь опасна, что ВСУ якобы готовы защищаться от угрозы с севера.

Но на практике мы видим другое. Стягивание украинских бригад к белорусской границе, включая подразделения спецназа, массированное минирование приграничных районов и диверсионную активность. Это создает прямую угрозу безопасности Беларуси.

"Никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского", - сказал Александр Лукашенко. - В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным. Выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку, может, я не все знаю, это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну. Будет втянута только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия".

Стратегическая цель этих действий видится в попытке втянуть Беларусь в горячую фазу, чтобы создать для России второй фронт проблем. Однако в Минске и Москве четко дают понять, что ядерное оружие размещено на белорусской земле именно как фактор сдерживания. Наш Президент Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что применение возможно только в случае агрессии против Союзного государства.