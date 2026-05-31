Опасный старт каникул: медики фиксируют рост травматизма среди детей на электросамокатах

Первого июня стартует летний сезон, а вместе с ним - опасный период для любителей скорости. Электросамокаты и другие средства персональной мобильности прочно вошли в жизнь белорусов.

Желающих гонять с ветерком все больше - особенно среди детей, но такие поездки нередко заканчиваются в приемном покое больницы.

О том, как школьникам провести летние каникулы безопасно: на детской площадке, а не в больничной палате.

Один миг - и поездка превращается в полет; спойлер: посадка не мягкая

Цена невнимательности - целая жизнь!

В моменте свист ветра сменяется воем сирены.

Подобных историй в год насчитывается более сотни. С приходом тепла электросамокаты и другие средства персональной мобильности заполонили наши улицы. Гоняют с ветерком как взрослые, так и дети. Однако в летний период число юных гонщиков растет. При этом такой экстрим заканчивается далеко не хеппи-эндом.

Сценарии разные: столкнулся с автомобилем, не справился с управлением, мчал на высокой скорости - как итог: переломы и ушибы. Только в 6-ю городскую клиническую больницу за последнюю неделю обратились 7 человек.

Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й клинической больницы Минска

Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением 6-й клинической больницы Минска:

"Пациентом травма получена при падении с электросамоката. Травма тяжелая: сломаны две кости - большеберцовая и малоберцовая на правой голени, многофрагментарные оскольчатые переломы со смещением отломков. Пациент лечится методом скелетного вытяжения".

На скелетном вытяжении пострадавший проведет более полутора месяцев, после наложат гипс, срок - не меньше одного месяца. Как только обломки костей срастутся, пациенту необходимо будет пройти еще и курс реабилитации. Фактически лето у ребенка уже не задалось.

Всего одно мгновение - и чужой самокат подвел. Маргарита не заметила коварные камни на дороге, потеряла равновесие: резкое падение и острая боль. Итог печален - каникулы девочка начнет в гипсе. Врачи диагностировали перелом.

Мария Серая, мать пострадавшей:

"Плачет: "Не могу встать на ножку". Поехали сюда. Перелом. Нам сказали, что нужно лежать на вытяжке. Лежим пока на вытяжке. Далее - гипс еще на несколько месяцев. Лето у ребенка "удалось". Покаталась на самокате".

Маргарита Серая, пострадавшая:

"Нога уже не болит. И настроение стало более веселым, чем в первые дни".

Неутешительная ситуация и в Республиканском центре детской нейрохирургии. С середины мая сюда за помощью обратились более 30 детей. Сценарий один и тот же: падение на электросамокате. 11 пациентам потребовалась госпитализация, трое были направлены в реанимацию, двоих прооперировали.

больничная палата

Михаил Талабаев, заведующий детским нейрохирургическим отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Беларуси:

"Дети, упавшие с велосипедов и особенно с электросамокатов, часто получают серьезные травмы. Это травмы с переломами черепа, ушибами мозга, внутричерепными кровоизлияниями. Это травма, которая несет угрозу для жизни прямо в остром периоде, но это травма, которая может о себе напомнить через годы, когда мы даже забудем об этом событии".

При сильном ударе головой большинство пациентов и вовсе не помнят момент падения. Подробности узнать можно лишь со слов родителей.

Иван Воробей, пострадавший:

"Нормально. Голова сзади немного побаливает. А так все нормально".

Дарья Воробей, мать пострадавшего:

"Весь разодранный, в крови, ничего не понимает, ничего не помнит, на меня смотрит: "Ты кто?". Это очень страшно. Потом уже полностью нарушена координация движений, речь. Ужасно. Я сразу в панике в машину и везу в скорую".

Высокая скорость на маленьких колесах - это всегда риск. Но этот риск можно свести к минимуму. Ответственный подход, знание правил и культура вождения превращают опасный гаджет в удобный транспорт.

В преддверии летних каникул особое внимание уделяется профилактической работе. К примеру, акция "Лето-бум", которая проходит на Футбольном манеже в Минске. Это целая образовательная площадка безопасности, где ребята учат правила дорожного движения. Одна из главных и основных локаций - это практика по управлению средствами персональной мобильности.

акция "Лето-бум", которая проходит на Футбольном манеже в Минске

Здесь учат правила безопасности при использовании электронных гаджетов, а также помогают освоить навыки управления. Обучение не занимает много времени, ведь управлять самокатом просто - это знают и сами дети.

Знать правила и соблюдать их не одно и то же. Многие продолжают игнорировать базовые нормы безопасности, и цена этой беспечности слишком высока. 80 % ДТП с участием несовершеннолетних происходят по вине взрослых. А ежегодно в Беларуси фиксируют свыше 600 тысяч случаев травматизма, где каждый пятый пострадавший - ребенок. Поэтому надо быть внимательными и бдительными как детям, так и взрослым.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Основное, что необходимо напомнить детям в этот период при управлении средствами персональной мобильности, - это то, что при пересечении проезжей части необходимо в обязательном порядке спешиться: будь это регулируемый либо нерегулируемый пешеходный переход. Нельзя кататься вдвое - только одному, чтобы не получить травмы".