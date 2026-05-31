Более 140 сортов картофеля, музеи и памятник - как в Беларуси почитают второй хлеб

Больше чем еда, национальный бренд, его восхваляла Джейн Остин, а Ван Гог посвятил ему целое полотно. На неделе во всем мире отметили День картофеля. Белорусы потребляют на человека 150 и более килограммов второго хлеба. Наши ученые создали более 140 сортов бульбы, а наши переработчики знают, как сделать вкуснейшие чипсы.

За май в сельхозпредприятии "Восход" посадили картофель на площади в 220 га. Сорт с кинематографичным именем "лили" еще сыграет свою роль. При соблюдении всех технологий (особенно использовании ирригационной системы) он принесет хозяйству более 9 тыс. т клубней.

Белорусскому картофелеводству почти 100 лет. За век наши ученые-аграрии создали почти 150 сортов полезных и вкусных клубней. Из новинок "умка" и "красавік": светлые и желтые. Фиолетовому же картофелю далеко "не фиолетово", за что его ценят. Из цветных клубней получается отличное пюре. Селекционеры научились не бороться с климатом, а дружить с ним. Все во имя хорошего урожая.

"В период клубнеобразования должна быть почвенная влага. Важно, чтобы в этот период были дожди. Мы работаем в том направлении, чтобы картофель переносил засуху во второй половине вегетации. Сорта "вилия" и "венера" включены в 2026 году, это среднеспелая группа, они пригодны для получения различных видов картофелепродуктов", - рассказала завотделом НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Юлия Гунько.

Не только разваристый с укропом или с корочкой и шкварками, но и звонко хрустящий. Белорусы - эксперты и в картофельных чипсах. Один из ведущих производителей находится в городе с красивым названием Марьина Горка.

На предприятии сырье свое с полей Пуховичского района. Котируются в производстве и наши сорта: "бриз", "журавинка". В месяц на заводе производят только чипсовых пластинок 90 т. А сухого картофельного пюре в разы больше. Хрустящие "бестселлеры" экспортируют в Азербайджан, Казахстан. Умеют наши переработчики делать и смесь для выпечки драников.

"Для чипсов-пластинок основой является сухое картофельное пюре, для чипсов из сырого картофеля - свежий картофель, нарезанный на слайсы и обжаренный. Драники мы делаем 4 видов: классические с укропом, с чесноком и морковью и с перцем. Основа - картофель сушеный, дробленый, немного муки, крахмала и натуральные морковка, чеснок, перец", - поделилась главный технолог ОАО "Машпищепрод" Ольга Аксенкина.

Агрогородок Дещенка в Узденском районе - одна из главных картофельных точек на карте Беларуси. Именно здесь находится памятник самому второму хлебу. А главное - в Дещенке есть музей картофеля.

За почти 16 лет в школьном музее собрали более 140 экспонатов: книги-раритеты, предметы народного творчества и даже копия картины Ван Гога "Едоки картофеля", которую он написал в 1885 году.