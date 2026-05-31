Для кого-то спорт нечто гораздо большее, чем просто голы, очки или секунды. Это возможность почувствовать себя такими же, как и все, раскрыть свои скрытые резервы.

Все это помогает осуществить белорусский комитет "Спешиал Олимпикс". Уже много лет при поддержке Президентского спортивного клуба он организует спортивные состязания для людей с особенностями.

В мае в Могилеве прошел пятый по счету международный турнир по футболу. Эту лигу можно смело назвать особенной, хотя здесь все как в привычном нам чемпионате. Есть свои дивизионы - 10 команд разбиты на них в соответствии с футбольным скилом и определенными человеческими факторами.

"Участие - это хорошо, но хотелось бы какую-то медаль привезти домой. Когда происходит деление на дивизионы по силам, мы попадаем в такой дивизион, где мы играем на равных. У детей есть мотивация", - отметила учитель физкультуры специальной школы Оршанского района Елена Николаева.

Матчи по всем правилам, судьи самые профессиональные, разве что поле немного поменьше. А вот эмоции во время поединков максимально яркие.

Эту девушку мы знаем очень хорошо. На каждом турнире "Спешиал Олимпикс" Алеся Суворова в главных ролях. Конкретно в этом поединке она выступила как тренер.

"Я могу" - как "Спешиал Олимпикс" и ПСК помогают людям с особенностями поверить в себя

"В этом матче мне хотелось немного поддержать их, дать им мотивацию. Девчонки стараются. Когда захотят, у них все получается. Мы уже выросли, работаем и по возможности, конечно, приезжаем на тренировки. Мы стараемся и что-то показать, и преподать нашей молодежи", - сказала участница международного турнира по футболу "Спешиал Олимпикс" Алеся Суворова.

Побороться за победу в Могилев приехали ребята из Бегомля, Витебска, Орша, Речицы и Руденска. Конкуренцию нашим составили гости из России, которые добирались в город из Ленинградской, Московской, Пензенской областей и даже из Татарстана.

"Спорт - это как раз и есть социализация, адаптация детей в обществе. Мы в своей работе привлекаем на наши тренировки детей из общеобразовательных школ. То есть они с ними общаются, обмениваются контактами, поддерживают друг друга на поле", - рассказал тренер "Спешиал Олимпикс" (Татарстан) Андрей Куклев.

Попасть на такой турнир одного желания мало. Наши гости, например, прошли у себя через сито отбора. Немало трудов в подготовку вложили и белорусы. Ведь каждый приехал сюда не просто поучаствовать, а побеждать.

"Цель - наладить дружеские отношения, которые у нас и так очень дружеские, теплые, с белорусским комитетом "Спешиал Олимпикс". Соответственно, получить игровой опыт. Команды мы каждый год привозим разные, из разных регионов Российской Федерации. Каждый из ребят горит большим желанием играть, это самое главное. Мы видим боевой настрой у ребят", - подчеркнул спортивный директор Специальной Олимпиады (Россия) Антон Булычев.

Спортивная программа "Спешиал Олимпикс" не ограничивается футболом. Впереди ребят ожидает международный турнир по бочче в Бресте. Не так давно в Гродно прошел турнир по настольному теннису. Максимальной популярностью пользуются состязания по баскетболу и плаванию, а есть еще волейбол и боулинг. Спортивные соревнования "Спешиал Олимпикс" - это не только борьба за медали. Для многих детей это возможность почувствовать свою силу, обрести друзей и поверить: "Я могу".

Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" реализует и ряд социальных программ. Например, "Молодой атлет" направлена на ребят от 2 до 8 лет и помогает им познать самые базовые навыки, подготовиться к будущим полноценным спортивным тренировкам, улучшить моторику. На этом мероприятии рядом с мальчишками и девчонками находятся волонтеры. Чаще всего это студенты медвузов. Работа с ними, обучение - это еще одно направление, по которому работает белорусский комитет "Спешиал Олимпикс".