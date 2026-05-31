В Чехии автобус с иностранцами попал в ДТП
Автобус с иностранными гражданами попал в аварию на юге Чехии, 13 человек пострадали, сообщает портал Idnes.
Автобус столкнулся с легковым автомобилем недалеко от Боршова-над-Влтавой в Ческе-Будеёвице. На место происшествия прибыли экстренные службы. По данным полиции, в обоих транспортных средствах находились иностранцы, их национальность не уточняется.
Как сообщили в спасательной службе, все пострадавшие были в сознании. Одна из женщин получила тяжелые множественные травмы, а один мужчина - травмы средней тяжести в области грудной клетки. После оказания неотложной помощи обоих доставили в больницу. Остальные получили незначительные травмы, их также доставили в медучреждения.
По словам корреспондента портала, в автобусе находилось около 30 человек, девять из которых получили травмы. В автомобиле ехали четыре человека, они также пострадали. У обоих водителей в крови не было выявлено алкоголя.
Согласно предварительному расследованию, водитель легкового автомобиля, вероятно, не скорректировал скорость в соответствии с состоянием и покрытием дороги, а также погодными условиями. Автомобиль занесло на мокрой дороге, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Точные причины и обстоятельства аварии будут расследованы криминалистами совместно с дорожной инспекцией.
31 мая на территории Чехии бушевали грозы, метеорологи предупреждали о ливнях, граде и ветре скоростью до 90 км/ч. Авария произошла во время сильного дождя.
Фото vinegret.cz