Ответственность за наркотики: как вербуют через "любовь" и так ли безобидны надписи на стенах
Обратимся к тяжелой, но важной теме. Ведь за сухими строчками протоколов - искалеченные судьбы и слезы родителей. В преступные схемы наркоторговцев нередко оказываются вовлеченными несовершеннолетние.
Вербовщики убеждают в безнаказанности и делают ставку на юридическую неопытность вчерашних школьников. Но такая "карьера" длится считанные дни, а иногда и часы. А оборачивается реальной статьей Уголовного кодекса.
Сегодня Яне 19, но ее личный обратный отсчет начался 3 года назад. В 16 взросление и старшая школа предложили ей стандартный набор вредных привычек:
сначала сигареты, затем алкоголь. А дальше по классическому сценарию в жизни 9-классницы появился местный "мачо". Вместе с первой большой любовью пришло и новое общее увлечение. На одной из вечеринок появились и наркотики.
Яна, осужденная за незаконный оборот наркотиков:
"Я подошла к нему, говорю, можешь меня отвезти домой, я себя плохо чувствую. Он говорит: "Сейчас все будет хорошо, пойдем". Мы зашли с ним в туалет, в кабинке закрылись, он говорит: "Яна, как ты относишься к наркотикам?" На тот момент я сказала, что нейтрально. После этих слов он сразу достает зип-пакет и говорит, давай телефон. Он просто насыпал на телефон две дорожки, свернул мне купюру и рассказал мне, как правильно это можно употребить. Вот так я употребила в первый раз".
В таком режиме Яна прожила несколько месяцев. Осознания катастрофы не было: в 16 лет кажется, что правоохранители ловят кого угодно, только не тебя. Но главным тормозом стал страх.
Яна, осужденная за незаконный оборот наркотиков:
"Мысли, возможно, были, что вот если я сейчас не попробую, у него не будет ко мне интереса. Он был старше меня, было больно его потерять".
Одной сломанной жизнью история не ограничилась. По проверенному сценарию "если любишь - попробуй" на наркотики Яна подсадила и родную сестру. В этот момент парень девушки устроился курьером в интернет-магазин и просил девушек "просто помочь". Бизнес-план звучит заманчиво: дело непыльное. Нарезай пакеты, фасуй порошок, кадрируй фотографии и ставь стрелки на снимках с координатами тайников. Семейный подряд работал без сбоев. Но этот криминальный конвейер остановился ровно через несколько месяцев. В дверь квартиры постучали.
Яна, осужденная за незаконный оборот наркотиков:
"Я открываю дверь, меня прижимают к стенке, я слышу где-то в подъезде кто-то говорит: "О, малолетняя наркоманка". И вот это было самое страшное. Было страшно, потому что я была одна, а мы с сестрой - единое целое. Когда меня задержали, то один вопрос был: когда меня отпустят? Я же не работала, я не была официально трудоустроена… Я все дни сидела, плакала и высчитывала часы, когда меня отпустят. Тут наступает третий день, я говорю: "Когда меня выпустят?" Мне отвечают: "У тебя завтра этап". Я говорю: "Куда?" Мне ответили: "В СИЗО".
Иллюзия вечной любви и легких денег разбилась о сухую судебную арифметику. Суд вынес приговор: Яна получила 10 лет колонии. Ее родная сестра проведет за решеткой 12. А тот самый "мачо", ради которого девушки рискнули всем, отправляется на 15 лет. Эти огромные сроки - жесткое напоминание: за любыми обещаниями сладкой жизни всегда стоит реальная ответственность перед законом. И этот трагический финал - не случайность, а четко работающий конвейер, который оперативники наркоконтроля видят ежедневно.
Андрей Насытко, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:
"От трудоустройства до задержания наименьший период - неделя, наибольший - около месяца. Мы с уверенностью можем сказать, что на сегодняшний день, имея грамотный функционал, задерживаем лиц с поличным буквально после трудоустройства. На сегодняшний день, имея достаточно грамотный функционал проведения оперативно-разыскных мероприятий, задерживаем лиц с поличным буквально в считанные дни после трудоустройства".
Уголовная ответственность в наркобизнесе чаще всего втягивает подростков в интернете.
Анна Лебедева, старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома:
"Рекомендуем установить родителям приложение "Родительский контроль", которое позволит им отслеживать время нахождения несовершеннолетних в интернете, а также посещаемые ими сайты".
Многие взрослые сосредоточены на материальном обеспечении своих повзрослевших чад. А что касается духовной сферы, полагаются на традиционные институты социализации: школы, колледжи, компании друзей из достойных семей. Но сегодня мир устроен по-иному. И внешнее благополучие не означает отсутствие опасности. Мышеловка лежит у каждого из нас в кармане, захлопнуться она может невидимо для глаз родителей.
Павел Михалюк, старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:
"Интернет - это не только средство общения, но и средство повышенной опасности. Родителям необходимо обратить внимание на активность ребенка в социальных сетях, так как вербовка в интернет-магазины, связанные с реализацией наркотиков, осуществляется в 99 % случаев именно в социальных сетях. Также родителям необходимо обратить внимание на изображения в мобильном телефоне ребенка, на наличие в личных вещах таких предметов, как изоляционная лента, зип-пакетики, магниты".
Наркобизнес калечит жизни не только через шприцы и свертки. Иногда ловушка захлопывается прямо на стенах наших домов. Реклама смерти в виде аккуратных трафаретов и ссылок на наркомаркеты - это не просто подростковый вандализм, а полноценное соучастие.
Валентина Ахременко, начальник ЖЭУ № 5 КЖРЭУП "Новобелицкое Гомель":
"Казалось бы, просто надпись, которая для кого-то понятна, для кого-то нет. Вместе с тем это надписи, которые ломают подросткам, детям, даже взрослым людям жизни, которые ведутся на эту безобидную рекламу, несущую за собой уголовную ответственность".
За каждым таким штрихом баллончика стоит уголовная статья. Для закона нет разницы - разложил ты дозу по карманам или привел к ней сотни новых покупателей через надпись на заборе. Ответственность здесь наступает мгновенно, а иллюзия "безопасного заработка" смывается первыми же суровыми сроками.
Анжела Фицева, следователь по особо важным делам управления процессуального контроля УСК Беларуси по Гомельской области:
"В 2025 году в отношении троих несовершеннолетних в суды направлены уголовные дела по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, в том числе совершенных в составе организованных групп. Судами Гомельской области рассмотрены вышеуказанные уголовные дела, постановлены обвинительные приговоры. Несовершеннолетние осуждены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет".
Ссылки на каналы в мессенджерах, на запрещенные сайты могут размещаться на стенах домов, трансформаторных будках и даже на асфальте. Такую работу кураторы наркомаркетов также предлагают в мессенджерах. А подросток часто и не знает, что и зачем он рисует. Только вот незнание не освобождает от ответственности. Но даже если ребенок свернул не на тот путь, ситуацию можно исправить: сообщить о предложениях нелегального заработка правоохранителям и добровольно сдать наркотики. В этом случае есть основания для освобождения от уголовной ответственности.
Николай:
"Я сказал, что этим заниматься не буду, они начали давить на психику, начали угрожать, я сказал, что нет, заблокировал и уехал домой. Когда приехал домой, я задумался, что с этим надо что-то делать, написал в чат-бот милиции и сдал добровольно все это".
Николай просто искал в интернете стандартную подработку и наткнулся на предложение с заманчивыми цифрами. Как только молодой человек понял, что подразумевается под понятием "груз", сразу осознал, что этот "заработок" пахнет огромным сроком. Вместо легких денег выбрал безопасность и чистую совесть. И этот шаг сохранил ему самое дорогое - свободу.
Наркобизнес - это конвейер, у которого нет сердца, но есть отличные психологи. Они знают, как сыграть на первой любви, как стать "соратником" для обиженной детской души и как упаковать огромный тюремный срок в обертку "непыльного заработка". Но финал у этой иллюзии всегда осязаем. Это 6, 10 или 15 лет за решеткой.