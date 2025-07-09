10 июля в Беларуси ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра

Дожди и грозы 10 июля могут пройти во многих районах Республики Беларусь. Такую информацию предоставили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет БЕЛТА.

Объявлен оранжевый уровень опасности. При грозах местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. По востоку страны максимальная температура воздуха достигнет 30-34 градусов жары.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами сильные. В дневные часы во многих районах грозы. При грозах местами могут быть сильные ливни. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем при грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.