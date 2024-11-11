11 городов связал своей энергией "Марафон единства", тысячи белорусов выразили любовь к стране

С осени каждые выходные белорусов объединяют красно-зеленые нити нашей истории, традиций, культурных кодов и истинных ценностей. Уже 11 городов повязаны энергией "Марафона единства". Идею предложил Президент и не прогадал.

Тысячи белорусов проявили единодушие в любви к своей стране. "Марафон" напоминает о достижениях, транслирует лучшее из талантов, учит и мотивирует говорить, поет и пляшет. Республиканская акция, что лечит души!

И это не для красного словца сказано. "Первый информационный" фиксирует ваши чувства и эмоции, что проявляет "Марафон".

То, о чем, безусловно, мечтаем, но до этой осени будто скромничали говорить вслух. Люблю Беларусь. Восхищаюсь теми, кто трудится рядом. Благодарю за мирное небо. Человеку важно говорить и быть услышанным. И "Марафон единства", наконец, озвучил те важные истины, которыми сильна и красива нация. Инициатива Президента.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: (17.09.2024):

"Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в нашем обществе, мы должны проявить согласие, общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Поэтому символично, что сегодня мы даем старт Всебелорусской акции "Марафон единства".

И понеслась талантливо "лявониха" по городам!

На авансцену вывели трудолюбие белорусское. Работа на заводах и фабриках - чем не искусство. И не только в Год качества. Ее не видели в деталях миллионы глаз.

"Смотрим до конца, - призывает блогер. - Сегодня будет много предприятий, экскурсий, вообще культуры Молодечно. Для тех, кто, возможно, чего-то и не знал".

А насколько здоровые отношения между предприятиями, что "одно дело делают"? Выясняют тет-а-тет. Придумка "Марафона единства": трудовыми коллективами ездить друг к другу в гости.

Так, в Могилеве на "Лифтмаш" приехало "Химволокно". Они партнеры, вместе решают вопрос импортозамещения.

Владимир Марков, гендиректор ОАО "Могилевхимволокно":

"Мы работаем с 2019 года. Ряд продуктов, которые делаем мы сами, мы продаем лифтовому заводу. Лифтовый завод алаверды отвечает нам своим лифтовым оборудованием, электродвигателями. Даже в этом году за 10 месяцев оборот у нас больше на треть, чем был за весь прошлый год".

Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш":

"Сотрудничество у нас хорошее, отличное. Два больших предприятия по разную сторону Днепра. На самом деле мы вместе".

Президент лишь просит: чтобы быть независимыми, делайте свое дело. И делайте хорошо. Александр Григорьевич, кстати, для тех, кто совету следует, предложил вернуть старую добрую традицию.

Как известно, кто хорошо работает, "працуе разам - разам і спявае".

Евгений Олейник и Юлия Быкова, группа Aura, обладатели спецпремии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства:

"Мы выступали где-то, где шел конвейер. Вот он дальше работает. Те, кто там стоят, мы им ручкой машем. Те, кто не занят в конвейере, приходят, слушают. Это всегда очень весело, очень здорово. Мне кажется, позитивно воспринимают люди. Я, например, всегда, когда прихожу в цеха, люди, с одной стороны, не отвлекаются от работы, но, с другой стороны, они участвуют в том, что мы им предлагаем. Ну, конечно, это всегда создает настроение, всегда приносит какую-то радость в этот момент. Почему бы не сделать обычный рабочий день немножко праздничным".

Семья всегда будет делать друг другу во благо. "Марафон" напоминает: неважно, в Минске мы или в Бресте. Студенты колледжа или признанные меццо-сопрано. Друг другу надо помогать.

Большой театр Беларуси командировал свои лучшие опытные кадры с мастер-классами. Барановичи встали на пуанты.

А с виртуозами Президентского оркестра на таком же мастер-классе запела даже, казалось бы, брутальная Орша свой неофициальный гимн.

"Марафон единства" знаний обо всем, что родное. Интерактивно проверяет БРСМ. Городской квест проходят по 60, а то и 100 команд в каждом городе.

"Я всегда люблю участвовать в таких мероприятиях, что-то интеллектуальное, где много людей", - рассказал молодой человек.

В игре запоминается наверняка. И еще одна весточка на память о "Марафоне" в назидание. "Будущее Беларуси - в твоих руках". О семейных ценностях белорусов пишут муралами.

Делать выбор осознанно - пока уроков на эту тему нет в учебниках. "Марафон" предложил на реальных примерах найти молодежи свои ориентиры.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента:

"Когда есть возможность пообщаться лицом к лицу, позадавать какие-то вопросы, пусть для нас наивные, но действительно их волнующие, мне кажется, от таких "Нескучных Нелекций" максимальная польза и максимальное удовлетворение и спикеров, и ребят, которые пришли сегодня".

Подобные разговоры и встречи - определенно знаковые. С каждым годом будут только добавлять в ценности. Формат предложен не только для колледжей. Как вам получить инструменты для развинчивания фейков прямо на фуд-корте?