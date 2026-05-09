9 мая 1945 года человечество выдохнуло - самая разрушительная война в истории, длившаяся 1418 дней и ночей, закончилась. После нее остались в руинах миллионы квадратных километров, потеряны десятки миллионов жизней. А белорусы и весь советский народ показали, что можно сломать хребет даже самому мощному и технологичному зверю.

История того, как советский народ начал праздновать 9 Мая - тоже отдельный сюжет. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был грандиозный салют, когда из тысячи орудий дали залпы. Через 1,5 месяца - 24 июня - случился первый Парад Победы.

Кадры, на которых к подножию Мавзолея летят 200 гитлеровских знамен, знает весь мир. До 24 декабря 1947 года 9 мая был выходным днем, а после день снова стал рабочим. Война разрушила страну до основания, поэтому некогда было расслабляться - надо было восстанавливать народное хозяйство.

Великая Отечественная война

Только в 1965 году, через 20 лет после Победы, 9 мая вернули статус всенародного праздника, а минута молчания по телевизору занимала 15 минут. В Беларуси традиции не прерывались даже после развала СССР, когда во многих республиках парады свернули, потому что наша республика, первой приняв удар, стояла насмерть и превратилась в одну огромную крепость. 374 тыс. партизан, 70 тыс. подпольщиков, другие скрытые резервы. Они пустили под откос 11 тыс. эшелонов, разгромили сотни гарнизонов, сожгли и уничтожили почти 500 тыс. оккупантов. Белорусский народ ушел в леса и превратил оккупацию в ежедневный кошмар для немцев. Беларусь заплатила большую цену - потеряла третью часть своего населения: около 3 млн душ.

Станислав Юрецкий, директор Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

"Те годы были трагическими, но и героическими, потому что мы знаем множество примеров героизма, которые проявили советские воины при обороне в 1941 году, в дальнейшие годы оккупации, когда республика практически превратилась в республику-партизанку. Мы просто не вправе допустить забвение правды о Великой Отечественной войне".

Некоторые страны сегодня пытаются сделать из палачей жертв, а из жертв - агрессоров. Они пытаются приравнять Красную армию к гитлеровской. Вообще неудивительно: те, кто пытается сегодня перевернуть память, - потомки тех, кто проиграл. Это попытка украсть у нас нашу главную Победу. Каждый из 1418 дней войны для нас был подвигом, среди белорусов 449 Героев Советского Союза, четверым это звание присвоено дважды. 400 генералов и адмиралов были из Беларуси. Партизанское движение такого масштаба мир не знал.

В Беларуси сожгли 12 858 деревень, разрушили 209 городов. Промышленность была уничтожена. Население сократилось на треть, но даже под оккупацией люди работали на Победу. Партизаны развернули тотальную войну против фашистских захватчиков - гитлеровская машина, перемоловшая Европу, захлебнулась своей же кровью на советской земле.

На белорусской земле парад Победы случился почти годом ранее, в июле 1944-го - в только что освобожденном Минске торжественно прошли партизаны. Это была колонна из 30 тыс. народных мстителей в потрепанной одежде, с трофейным оружием, с козлом по кличке Малыш, увешанным немецкими медалями. Это был парад настоящего народа-победителя. Белорусы и граждане других советских республик доказали: когда встает весь народ, его невозможно победить ни танками, ни пропагандой, ни временем.

Победа 1945-го является не просто датой в календаре, а вечным примером, что единство, память и воля сильнее любой машины смерти. Белорусы стоят на плечах гигантов, и пока в нас течет их кровь, мы не согнемся!