18-19 декабря Дворец Республики примет Всебелорусское народное собрание

Во Дворце Республики идут последние приготовления ко Всебелорусскому народному собранию. "Первый информационный" покажет все в прямом эфире. Трансляция начнется 18 декабря в 16:00. Все эти дни наши журналисты каждый час будут включаться с места событий.

Последние приготовления во Дворце Республики

"Первый информационный" начнет вещание из Дворца Республики в 9:00 - здесь будет работать выездная студия. Вместе с делегатами обсудим, с какими инициативами они приехали, что сейчас обсуждают в трудовых коллективах и на какие вопросы хотят получить ответы на Всебелорусском народном собрании. Каждый час наши ведущие и наши журналисты будут выходить в прямой эфир и рассказывать, что происходит в закулисье важного общественно-политического события.

Чтобы уловить посылы, впечатления и эмоции всех делегатов и гостей, будут работать две передвижные станции Белтелерадиокомпании "Янина" и "Павлина", задействовано около трех десятков камер.

Илья Кревчик, завотделом режиссеров телеканала "Первый информационный":

"Два дня мы будем вести прямую трансляцию из Большого зала и нашей выездной студии "Первого информационного". Поступают запросы от Российской Федерации, от разных каналов на прием нашего сигнала. Соответственно, мы будем работать и на российской территории, будем показывать наше большое мероприятие".

Аккредитовано более 400 представителей отечественной и зарубежной прессы, в том числе 39 журналистов из ведущих СМИ России, Китая, Германии. В пресс-центре уже все готово. Есть розетки, куда можно будет подключить ноутбуки, есть выход в интернет, также есть зарядные устройства под каждый разъем, так что точно без связи никто не останется, организаторы продумали и кофе-паузу.

Последние приготовления во Дворце Республики: выстраивают свет, проверяют звук, сигнал, чтобы завтра каждый белорус смог хоть и дистанционно почувствовать себя участником важного общественно-политического события.

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:

"Мы проводим последнюю проверку перед этим важным для Республики Беларусь событием. Мы обеспечим полностью связь как делегатов Всебелорусского народного собрания, так и пресс-центр, секретариат. Здесь будет необходимое количество каналов интернет по технологии Wi-Fi и проводного интернета. Мы проверили качество сотовой связи снаружи и внутри здания. Мы обеспечим также подачу телевизионного канала для всех телевизионных компаний, для того, чтобы обеспечить надлежащую трансляцию телевидения. И мы уверены, что все пройдет на высоком уровне".

Конечно, наши журналисты в эти два дня будут работать в режиме нон-стоп.