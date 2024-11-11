2024-й: бесславный уход из высоких кабинетов политических неудачников Запада

На выход: Джо Байден, Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис, несомненно, главные политические неудачники года. Про падения и конфузы 46-го президента США можно слагать легенды.

И беда не приходит одна. 2 января Илон Маск обвинил администрацию Байдена в государственной измене. Причина - та самая стена на границе с Мексикой. Ее разобрали и буквально продали по частям.

"В начале декабря издание Daily Wire писало, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает за бесценок на государственном аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, стремясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. По сведениям издания, целью было увезти все материалы, хранящиеся в городах Ногалес, Тусон и Три Поинтс, до Рождества (25 декабря)".

Едва ли это самое тяжелое наследие Байдена. Было позорное бегство из Афганистана, были коррупция и загулы наркомана Хантера Байдена. Полыхает при поддержке Байдена Ближний Восток и, разумеется, Украина. В начале 2025-го Джо напоследок выделил Киеву еще 3,5 млрд долларов.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова:

"Джо Байден организовывал этот конфликт и все всеми формами и средствами старается его поддержать. Более того, он хотел бы заложить такую дорожную карту, которая бы заставила Трампа при всем его желании урегулировать ему не дать урегулировать. Вот суть этой дорожной карты. А Трамп в принципе оценил усилия Джо Байдена и сказал о том, что за 24 часа урегулировать этот конфликт в Украине, наверное, не удастся. Придется работать более серьезно".

Не понял избиратель не только транжирства, но и трюка с Харрис. Кандидата от демократов заменили, что называется, на ходу. Но вечно смеющаяся Харрис и сама в итоге стала посмешищем.

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На выход: Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский

Матеуш Моравецкий продавал нелегалам визы, поддерживал белорусских экстремистов и лично курировал попытку мятежа в Беларуси. Матеуш Моравецкий, несомненно, враг для нашего народа, но и поляки другом назвать его смогут едва ли. Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши - тоже его креатура.

В августе 2023-го года стало известно, что Моравецкий при участии заместителя министра иностранных дел Польши наладили схему выдачи виз. За 5 тыс. долларов МИД соседнего государства выдавал "шенген" любому желающему даже без дополнительной проверки документов. Несколько лет схема работала как швейцарские часы, однако как только партия "Право и справедливость" стала терять позиции, делишки Моравецкого и компании начали всплывать.

Моравецкий разворовывал деньги, направленные на поддержку Украины, и отдавал подряды своим друзьям на якобы производство артиллерийских снарядов. Непонятно куда ушло 14 млрд злотых.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":

"Военная продукция строится на абсолютно безумных условиях. Тот же танк, который в мирное время имел уже стоимость металлолома, вдруг оказывается, что его цена - это миллионы долларов. И еще, когда надо быстро это сделать, эта цена увеличивается в разы. Вся верхушка польская сегодня выслеживается прокуратурой, делала действительно заказы".

По итогам парламентских выборов в 2023-м партия Моравецкого и Качиньского лишилась большинства в парламенте. И опальный премьер ушел из большой игры.

На выход: Олаф Шольц

"Я очень рад, что Германия хорошо распоряжается деньгами", - заявил Шольц в бундестаге и был встречен бурным смехом.

И именно это выступление считается политическими похоронами Олафа Шольца. В стране вот уже второй год идет падение ВВП - до 1 % в год.

Федеральный немецкий институт спрогнозировал на 2025 год инфляцию более 2 %. Эксперты отмечают, что на экономике негативно сказывается провальный "зеленый" переход. Промышленность страны буквально получила удар в несколько миллиардов евро, переводя работу на "зеленые" рельсы.

Дорогой американский газ - еще один гвоздь в немецкую экономику. Берлину тысяча кубометров стоит более 400 долларов. Российское голубое топливо было в 3 раза дешевле.

Немецкая промышленность кричит караул. Флагманы экономики либо сворачивают производства, либо переносят их в США.

"8 ноября стало известно, что немецкая автокомпания Audi готовится сократить 4,5 тыс. рабочих из-за сильного снижения продаж, пишет агентство Reuters. Прибыль Audi упала рекордно - на 91 %. Финансовые показатели снизились и у немецкого концерна BMW, который заявил о снижении оборота ниже прогнозных показателей. По итогам III квартала этого года выручка баварского автопроизводителя снизилась на 16 %".

Рапортует о провале и руководство Volkswagen, заработок обвалился на 42 %. Концерн собирается уволить почти 10 тыс. человек и закрыть 3 завода. На улицах все больше забастовок и акций протеста.

В Германии экономикой вообще никто не занимался, считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

По его словам, зеленые пытались реализовать свои зеленые фантазии: уничтожали промышленность, везде внедряли ветряные станции, взрывали угольные электростанции, закрывали атомные электростанции. Т.е. делали все, чтобы экономике стало плохо, они, кстати, этого добились. "Сейчас реально в Германии огромный экономический кризис. Специалисты пытаются рисовать небольшую рецессию 0,1-0,2 %, но в реальности, конечно, это все подтасовывается, скорее всего, и цифры намного хуже", - сомневается депутат.

Шольц и его правительство смогли лишь развести руками и пожаловались на растущую популярность китайских автомобилей. Итог один - отставка и досрочные выборы в конце февраля.

На выход: Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Кир Стармер?

У британцев за неполные 3 года уже четвертый премьер. Но волна народного недовольства и его рейтинг загнала ниже плинтуса. Всего за 6 месяцев.

"У премьер-министра Великобритании Кира Стармера упал рейтинг до рекордного минимума. Такой результат английский политик получил впервые с момента прихода к власти, передает The Daily Telegraph со ссылкой на опрос компании More in Common. Согласно результатам социологического исследования, его деятельность не одобряют 75 % британцев, только 16 % избирателей поддерживают британского политика. С июля рейтинг лидера правящей Лейбористской партии обрушился на 49 пунктов. Этот показатель стал худшим среди всех глав правительств с 1978 г., говорится в отчете.

До этого из кресла досрочно вылетели Джонсон, Трасс и Сунак. Ничего удивительного. Великобритания последние годы исправно теряет позиции и деньги. В правительстве действующего премьера Кира Стармера заявили о том, что ВВП упадет на 0,1 % и это успех. Сами британцы так не считают, за отставку политика подписалось более 3 млн человек.

Одно из первых решений кабинета Стармера - резко повысить налоги - привело к оттоку инвестиций, оттоку капитала из Британии, заявил российский политолог-американист Малек Дудаков. "Они вкладываются в зеленую повестку, что на фоне энергокризиса смотрится довольно глупо, - считает он. - Закрываются НПЗ, закрываются заводы, разругались со многими крупными бизнесменами, в том числе Илоном Маском, который сейчас создает много проблем лейбористам и там чуть ли не ведет прямую войну с Киром Стармером. Отношения с Дональдом Трампом и с его администрацией, судя по всему, будут плохими. И Трамп уже вроде как намерен вводить тарифы в отношении всего британского импорта. А учитывая, что британская экономика и так находится в стагнации, для нее это будет сильным ударом".

Стармер выпустил несколько тысяч заключенных, чтобы было место в тюрьмах для мигрантов, попал в коррупционный скандал и отдал острова Маврикию. Почуяв слабость бывшего гегемона, экс-британские колонии начали требовать репарации. Общие выплаты - до триллиона долларов. Стармер никак пока это не прокомментировал.

В конце 2024 года ушла в отставку глава аппарата премьер-министр Сью Грей. СМИ ее называли правой рукой Стармера. Официально она ушла из-за спекуляций о ее зарплате - Грей получала 150 тыс. фунтов в год. Но таблоиды выразили мнение, что Грей, будучи грамотной карьеристкой, почуяла скорый закат эры Стармера.

На выход: Мишель Барнье, Эмманюэль Макрон?

Барнье стал самым недолговечным премьером Франции. Макрон выбрал его главой кабмина лишь в сентябре. И вот пора собирать чемоданы.

Во Франции огромная структурная безработица, отметил французский политолог Роман Бессоне.

"Есть большая часть населения, которая чувствует себя, как будто она оторвана от общества, потому что им работу не могут давать, потому что работа по их специальности ушла вместе с заводами. И это глубокий кризис. Во-вторых, чтобы финансировать эти огромные социальные затраты, государство берет кредиты. И у нас госдолг уже превышает 100 % ВВП, и она продолжается расти", - шокирован политолог.

Такого скоропостижного падения Франция не видела более 60 лет. Если говорить о причинах, то кроются они в экономике. Новый премьер решил сверстать бюджет таким образом, что у многих волосы встали дыбом. Вот как это было.

"Правительство Барнье представило план бюджета на 2025 год в октябре. С целью сократить бюджетный дефицит на 2 % от ВВП кабинет по сравнению с прошлым годом урезал расходные статьи на €40 млрд, а также предложил повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно принести казне еще €20 млрд. В правительстве обещали, что налоговые меры не ударят по малообеспеченным слоям населения. Тем не менее предложенные Барнье меры экономии потенциально могут затронуть весьма чувствительные для всех слоев населения сферы. В частности, правительство предлагало сократить расходы на здравоохранение на €3,8 млрд, а также отложить инфляционную индексацию пенсий".

Вместо лечения экономики премьер прописал ей горькое зелье. Плачевное финансовое положение Барнье решил исправить за счет самих же французов. Снизить дефицит бюджета он планировал на 60 млрд. евро, повысив налоги и значительно снизив государственные расходы. При этом законопроект протолкнул без голосования в парламенте, что еще больше возмутило общество и политикум.

На наших глазах разворачивается воронка большого системного кризиса во Франции, рассказал аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария" Александр Песке.

По его словам, команда, которая не имела в парламенте большинства, создала бюджет, который хотела протянуть мимо парламента. "И чтобы не дать этому бюджету исполнится, политические противники, левые и правые, социалисты и Ле Пен, как 2 самые крупные группировки в парламенте, сказали нет. Ни этому бюджету, ни этому правительству не бывать. И чтобы этот бюджет не вступил в силу, они просто отпилили гнилой сук, на котором сидела вся лавка запасных во главе с господином Барнье. Получилось смешно, комично", - сказал журналист.

Как видим, ничего нового. Хочешь найти финансы, забери у простых людей или у бизнеса. Обрежь социалку и подними налоги. В Прибалтике и Британии после такого все премьеры лишились кресла. Ничему не учит горький опыт коллег.

"Франция была вынуждена прибегнуть к экстренному плану экономии бюджетных средств в том числе и потому, что в июне Еврокомиссия запустила процедуру инициации штрафных мер в отношении Франции и еще шести стран ЕС, включая Италию и Бельгию, из-за чрезмерного дефицита их бюджетов (во Франции уровень бюджетного дефицита, по оценкам МВД республики, приближался к 6,1 % ВВП, а госдолг вырос до 110 % ВВП)".