3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
2026-й - Год белорусской женщины: белоруски мгновенно запустили в соцсетях стихийный флешмоб
Автор:Редакция news.by
2026-й в Беларуси - Год белорусской женщины. Это объявил Президент в новогоднюю ночь, и реакция не заставила себя долго ждать. В первый день нового года белоруски запустили в соцсетях стихийный флешмоб, показывая реакцию на слова главы государства, выражая слова благодарности и показывая миру настоящего лидера! Александр Лукашенко еще раз доказал, что он - "женский Президент "!
Кстати, в Беларуси в первые часы 2026 года родились 76 детей: 39 девочек и 37 мальчиков.