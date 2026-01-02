2026-й - Год белорусской женщины: белоруски мгновенно запустили в соцсетях стихийный флешмоб

2026-й в Беларуси - Год белорусской женщины. Это объявил Президент в новогоднюю ночь, и реакция не заставила себя долго ждать. В первый день нового года белоруски запустили в соцсетях стихийный флешмоб, показывая реакцию на слова главы государства, выражая слова благодарности и показывая миру настоящего лидера! Александр Лукашенко еще раз доказал, что он - "женский Президент "!