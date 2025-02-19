21 год на страже правопорядка - как проходит подготовка бойцов МООП

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Молодежные отряды охраны правопорядка (МООП) уже более двух десятилетий являются неотъемлемой частью системы обеспечения безопасности в Беларуси. Эти молодые люди, работая рука об руку с правоохранительными органами, вносят значительный вклад в поддержание порядка и спокойствия на улицах белорусских городов и деревень.

Факт На 2025 год движение насчитывает около 3,5 тыс. бойцов, объединенных в 200 отрядов.

Подготовка бойцов МООП проходит под чутким руководством сотрудников правоохранительных органов. Молодые люди отрабатывают приемы, учатся действовать в различных ситуациях и осваивают навыки оказания первой медицинской помощи.

Обучение тактической медицине проводится в единственном в Беларуси Центре тактической медицины, который работает на базе Белорусского государственного медицинского университета с 2021 года. За 4 года в центре прошли подготовку почти 1,5 тыс. человек, включая работников здравоохранения и военных.

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Важным элементом подготовки является военно-патриотическое воспитание. Бойцы МООП учатся сборке и разборке автомата, что помогает им развивать дисциплину и готовность к действиям в экстремальных ситуациях.

В 2024 году бойцы МООП выполнили более 500 служебных задач совместно с органами внутренних дел и не только. Так, например, члены МООП вместе с сотрудниками спасательной станции "Дрозды" в Минске за 2024 год спасли 5 человек и предотвратили около 300 потенциально опасных ситуаций. В более половины случаев именно дети оказывались в опасности.

Однако деятельность сотрудников МООП не ограничивается только рейдами. Молодые люди активно участвуют в акциях по благоустройству территории, уборке снега и листьев.

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Молодежные отряды охраны правопорядка стали визитной карточкой Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ). Как неоднократно подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко, инициативных и перспективных молодых людей в стране всегда поддерживают:

"Это объединение для вас и ваших детей, особенно для детей. Иностранцы приезжают к нам и говорят, что в Беларуси можно ребенка в парк отвезти, отпустить, и он никуда не убежит, никто его там не обидит. Такое дорогого стоит. А если ваши отряды подключатся, станет еще лучше. Вы же за это деньги не получаете, вы делаете это для людей, для себя, для народа".

Уже в 2025 году движение МООП активно включилось в работу. Более 9 тыс. бойцов приняли участие в электоральной кампании по выборам президента Республики Беларусь, ежедневно выделяя по 1,5 тыс. человек для обеспечения порядка. К тому же были проведены масштабные мероприятия по предотвращению наркотизации общества, охватившие 112 локаций по всей стране.

Стоит отметить, что молодые бойцы МООП интенсивно сотрудничают с ГАИ, каждый день они патрулируют территории вблизи школ и детских садов.

За неоценимую помощь правоохранительным органам бойцы МООН получают приятный бонус -рекомендации от БРСМ для поступления, которые открывают перед ними новые возможности.