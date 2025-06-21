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21 июня в Беларуси ожидается 18-23 градуса выше нуля и переменная облачность

21 июня в Беларуси ожидается 18-23 градуса выше нуля и переменная облачность

Сухая теплая погода прогнозируется 21 июня в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси.

21 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, утром с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха днем составит 18-23 градуса выше нуля.

погода в Беларуси