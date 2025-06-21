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21 июня в Беларуси ожидается 18-23 градуса выше нуля и переменная облачность
Автор:Редакция news.by
21 июня в Беларуси ожидается 18-23 градуса выше нуля и переменная облачностьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a015b5ad-4323-4dec-bcad-2626ad4e8276/conversions/3e5ed90c-78a9-4ed4-b4a4-3d589562e662-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сухая теплая погода прогнозируется 21 июня в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси.
21 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, утром с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха днем составит 18-23 градуса выше нуля.