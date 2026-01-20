Традиционный формат в парламенте: 21 января пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. На вопросы депутатов и сенаторов ответит вице-премьер Наталья Петкевич.

Тема доклада - "Социальная сфера в современных условиях: вызовы и возможности". Образование, медицина, спорт, культура - вопросы, которые касаются каждого белоруса и качества его жизни.