21 января пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики
Автор:Редакция news.by
Традиционный формат в парламенте: 21 января пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. На вопросы депутатов и сенаторов ответит вице-премьер Наталья Петкевич.
Тема доклада - "Социальная сфера в современных условиях: вызовы и возможности". Образование, медицина, спорт, культура - вопросы, которые касаются каждого белоруса и качества его жизни.
На заседание приглашены также профильные министры, каждый сможет дать подробные разъяснения по своей сфере. Формат - открытый диалог.