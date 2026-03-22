22 марта ХХХІІІ Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу

Минская международная книжная выставка-ярмарка завершает работу. Тысячи посетителей просмотрели сотни новинок, которые привезли издательства.

Центральной темой стало 35-летие СНГ, но география форума намного шире. Участники приехали из 23 стран.

22 марта - финальная возможность успеть посетить крупнейший литературный форум страны. Организаторы отмечают особый интерес к печатному слову у молодежи именно в 2026 году. Число экспонентов на этой выставке - более полутысячи. Общее количество посетителей может превысить 80 тыс. человек.

Белорусский союз женщин развернул целый стенд, где белорусские авторы могут презентовать свои книги. Журналист президентского пула, автор книг Валерия Стецко презентовала свою.

"Основная идея книги "По ту сторону медали" заключается в том, что в спорте главное не метры, очки и секунды, а именно человеческие судьбы. В книге собраны самые популярные, интересные виды спорта, которые приносили нашей стране больше всего олимпийских медалей. Особенно интересно, что среди этих людей очень много женщин", - отметила Валерия Стецко.