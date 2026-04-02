230 бизнес-встреч и 30 мероприятий - белорусская делегация участвует в энергофоруме в Татарстане

Привлечение инвестиций в энергоотрасль, рациональное использование природных ресурсов и импортозамещение - это ключевые темы, которые 2 апреля обсуждают в Татарстане. Там стартовал международный форум "Энергопром-2026". Беларусь представила национальную экспозицию.

Выставка международная: она собрала под своим крылом не только производителей из Беларуси, но также из Таджикистана, Узбекистана, Китайской Народной Республики. В целом сюда приехали 20 субъектов Российской Федерации, все партнеры Беларуси, с которыми мы уже работаем, либо поставляем им какие-то комплектующие или оборудование.

Площадка собрала профессионалов отрасли: кто-то выпускает какое-то необходимое оборудование, кто-то занимается его наладкой, ремонтом, также выпускает, например, средства защиты, работает в кооперации с российскими партнерами.

Впервые на этом форуме Беларусь представлена не просто своими стендами отдельных компаний, но и полностью национальной экспозицией. Здесь собрались десятки белорусских предприятий, которые уже работают на рынке Татарстана.

"Мы представляем обновленную линейку энергосберегающих трансформаторов. Знаем, как делать этот тип изделий еще более эффективным и получаем обратную связь от заказчика, насколько это интересно и важно. Мы - лидеры в своей номенклатуре, мы держим достаточно серьезный сегмент рынка и в определенной степени являемся пионерами по новым разработкам, идеям. Нас очень хорошо знают в Татарстане", - поделился гендиректор Минского электротехнического завода Александр Лосев.