25 конфессий и 150 национальностей: почему Беларусь остается островком межрелигиозного согласия

Беларусь остается ярким примером межконфессионального и межнационального согласия, где на протяжении веков мирно сосуществуют представители разных вероисповеданий и национальностей. О принципах межконфессионального диалога в эфире "Беларусь 1" рассказал уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.

"Беларусь - страна межконфессионального, межнационального мира и согласия. Наш Президент (Александр Лукашенко - прим. ред.) об этом не единожды говорил: "Мы разные. Мы все очень разные, но мы единый белорусский народ". На благодатной белорусской земле проживают люди, которые относят себя к 25 конфессиям и вероисповеданиям, а также люди более 150 национальностей", - отметил Александр Румак.

По его словам, фундамент межконфессионального диалога в стране - принцип равенства. "В Конституции и в законе "О свободе совести и религиозных организациях" прописано, что все конфессии и религиозные организации равны перед законом. Как и все граждане, независимо от их вероисповедания, равны перед законом. И никаких преимуществ и привилегий не устанавливается. Более того, если кто-то пытается устанавливать какие-то преимущества, это преследуется законом", - подчеркнул уполномоченный.

Александр Румак:

"Государство гарантирует свободную деятельность религиозных организаций, и оно должно быть уверено, что эта деятельность не будет наносить вред суверенитету страны, основным направлениям внешней и внутренней политики. Очень важно, чтобы религиозная деятельность не была направлена в ущерб интересам и правам граждан".

Он напомнил, что в мире религиозная неприязнь нередко приводит к тяжелым последствиям: "К сожалению, в мире много примеров, когда религиозная неприязнь приводит к очень страшным последствиям: к войнам и столкновениям. Примерами этого являются и события на Балканах в 1990-х годах, и события в Судане, и сегодняшний конфликт на Ближнем Востоке".

Как добавил Александр Румак, в Беларуси уже на протяжении многих веков сохраняется мирное сосуществование людей разных конфессий. "И толерантность в нашем обществе не возникла вчера, она формировалась на протяжении многих веков", - заключил уполномоченный по делам религий и национальностей.