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26 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер

26 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 июля. Такими данными поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.

26 июля будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - плюс 22-28 градусов.

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