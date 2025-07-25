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26 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер
Автор:Редакция news.by
26 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветерnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1d83e1-078c-4eda-bc75-d00ac3e649f7/conversions/184c3929-d8ff-4e91-85bc-9fefeaf7e260-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1d83e1-078c-4eda-bc75-d00ac3e649f7/conversions/184c3929-d8ff-4e91-85bc-9fefeaf7e260-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1d83e1-078c-4eda-bc75-d00ac3e649f7/conversions/184c3929-d8ff-4e91-85bc-9fefeaf7e260-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b1d83e1-078c-4eda-bc75-d00ac3e649f7/conversions/184c3929-d8ff-4e91-85bc-9fefeaf7e260-xl-___webp_1920.webp 1920w
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 июля. Такими данными поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА.
26 июля будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, днем - плюс 22-28 градусов.