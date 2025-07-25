26 июля в Беларуси прогнозируются кратковременные дожди и порывистый ветер

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 26 июля. Такими данными поделились в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пишет БЕЛТА .

26 июля будет переменная облачность. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.