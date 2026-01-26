27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим.

В Освенциме были уничтожены несколько миллионов человек

За годы войны в нем были уничтожены несколько миллионов человек, среди которых тысячи белорусов.

Дань памяти жертвам еврейского населения, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны, отдали в Минске - в Центре прогрессивного иудаизма. По инициативе молодежи там прошел мемориальный вечер. Когда-то именно на улице Шорной, где сегодня находится центр, проживало еврейское население.



В церемонии зажжения 6 свечей Меноры Памяти приняли участие те, кто пережил Холокост будучи детьми, а также представители Православной и Католической церквей, мусульманской и иудейской общин. Также лидеры конфессий зажгли свечу Мира.