27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста

27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим.

За годы войны в нем были уничтожены несколько миллионов человек, среди которых тысячи белорусов.

Дань памяти жертвам еврейского населения, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны, отдали в Минске - в Центре прогрессивного иудаизма. По инициативе молодежи там прошел мемориальный вечер. Когда-то именно на улице Шорной, где сегодня находится центр, проживало еврейское население.

В церемонии зажжения 6 свечей Меноры Памяти приняли участие те, кто пережил Холокост будучи детьми, а также представители Православной и Католической церквей, мусульманской и иудейской общин. Также лидеры конфессий зажгли свечу Мира.

"Неделя памяти" объединит просветительские, культурные и мемориальные инициативы. 27 января в Мирском замке состоится открытый урок для школьников на тему "Праведники народов мира и подвиг человечности в годы войны". 29 января в Воложинской иешиве пройдет закрытый показ фильма "Близнецы Освенцима". А 4 февраля в Национальной библиотеке состоится презентация выставки "Человечность как выбор".

