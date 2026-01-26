3.74 BYN
27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста
27 января во всем мире вспоминают жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Аушвиц, более известный как Освенцим.
За годы войны в нем были уничтожены несколько миллионов человек, среди которых тысячи белорусов.
Дань памяти жертвам еврейского населения, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны, отдали в Минске - в Центре прогрессивного иудаизма. По инициативе молодежи там прошел мемориальный вечер. Когда-то именно на улице Шорной, где сегодня находится центр, проживало еврейское население.
В церемонии зажжения 6 свечей Меноры Памяти приняли участие те, кто пережил Холокост будучи детьми, а также представители Православной и Католической церквей, мусульманской и иудейской общин. Также лидеры конфессий зажгли свечу Мира.
"Неделя памяти" объединит просветительские, культурные и мемориальные инициативы. 27 января в Мирском замке состоится открытый урок для школьников на тему "Праведники народов мира и подвиг человечности в годы войны". 29 января в Воложинской иешиве пройдет закрытый показ фильма "Близнецы Освенцима". А 4 февраля в Национальной библиотеке состоится презентация выставки "Человечность как выбор".