28 ноября исполняется 66 лет со дня рождения первого Героя Беларуси Владимира Карвата

Он и сегодня мог бы рассекать мирное небо Беларуси и готовить летную смену. Но стал первым героем современной Беларуси. Подполковнику Владимиру Карвату 28 ноября исполнилось бы 66 лет.

В историю он вошел благодаря тому, что спас жизни других ценой своей. 23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета летчик отвел падающий самолет от населенного пункта. Су-27, на котором выполнял задание Карват, разбился вблизи деревни Арабовщина.

Указом Президента Беларуси подполковник посмертно награжден званием "Герой Беларуси".