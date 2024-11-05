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28 ноября исполняется 66 лет со дня рождения первого Героя Беларуси Владимира Карвата

Он и сегодня мог бы рассекать мирное небо Беларуси и готовить летную смену. Но стал первым героем современной Беларуси. Подполковнику Владимиру Карвату 28 ноября исполнилось бы 66 лет.

В историю он вошел благодаря тому, что спас жизни других ценой своей. 23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета летчик отвел падающий самолет от населенного пункта. Су-27, на котором выполнял задание Карват, разбился вблизи деревни Арабовщина.

Указом Президента Беларуси подполковник посмертно награжден званием "Герой Беларуси".

Имя Карвата носят улицы белорусских городов, школы и музеи. На месте катастрофы в Барановичском районе установлен памятный знак.

Герой БеларусиВладимир Карват

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