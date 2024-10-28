28 октября 1939 года была принята Декларация о включении Западной Беларуси в состав БССР

Белорусы не приемлют диктата и стремятся быть хозяевами на собственной земле. Об этом свидетельствует вся история белорусского народа и тернистый путь к единству нации.

Попытки поработить белорусов встречались с масштабным сопротивлением и партизанским движением. Так было и в годы польской оккупации территории Западной Беларусь. Население стремилось сбросить панское ярмо и самоотверженно сражалось вплоть до освобождения.

К слову, именно 28 октября 1939 года в Белостоке состоялось Народное собрание Западной Беларуси. В этот день 85 лет назад итоги освободительного похода Красной Армии получили юридическое оформление. Депутаты Народного собрания единогласно приняли Декларацию об установлении советской власти на всей территории Западной Беларуси и Декларацию о ее включении в состав БССР.

Павел Жданович, научный сотрудник Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

После того как был завершен официальный правовой этап вхождения территории Западной Беларуси в состав СССР, последовали процессы, которые связаны с интегрированием этих территорий в общественно-политическую жизнь Советского Союза, социальную модель советского государства. Надо отметить, что те положительные тенденции коснулись и социальной сферы, медицины, образования, культуры. Если в Западной Беларуси был один университет, расположенный в Вильно, то в БССР было открыто 5 высших учебных заведений, более 200 библиотек и кинопередвижных установок.

На освобожденной территории строились новые промышленные предприятия. Благодаря этому к концу 1940 года объем валовой промышленной продукции увеличился более чем в 2 раза. Но самое главное - белорусы получили заветную свободу и смогли воссоединиться в едином государстве.