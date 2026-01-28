Информационная безопасность - приоритет для Беларуси. Страна занимает второе место в СНГ по кибератакам, почти четверть из них направлены на госсектор. Эти и другие вызовы 28 января обсуждают в Минске на форуме по защите персональных данных.

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных в пятый раз, это актуально для Беларуси, поскольку в 2021 году был принят и вступил в силу закон о защите персональных данных, который буквально разрабатывали всей страной.

С этого момента функционирует Национальный центр защиты персональных данных, который напоминает периодически о том, как правильно устанавливать пароли в социальных сетях, почему важно не делиться персональной информацией в интернете с незнакомцами для того, чтобы избежать кибермошенничества.

Этому и посвящен тематический форум, который 28 января принимает Минск, где примут участие более 200 спикеров и участников. Будет представлено несколько тематических секций, которые посвящены в первую очередь использованию искусственного интеллекта, безопасному использованию персональных данных в бизнес-целях, будут даны лайфхаки о том, как обезопасить себя от киберпреступлений.

Важно отметить, что в эти праздничные дни принято отмечать благодарностями лучших сотрудников средств массовой информации, лучших сотрудников Национального центра защиты персональных данных, Следственного комитета и так далее. "Первый информационный" также получил свою награду.

Делать право персональных данных максимально доступным для граждан - это первоочередная задача журналистов, поскольку персональные данные - новая категория прав человека, которую важно защищать и говорить об этом.

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси:

"Пик киберпреступлений пришелся на 2020 год, когда фактически рост преступлений вырос в 10 раз, было 25 тыс. преступлений. С того момента количество совершаемых преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий не снижалось менее 20 тыс. За прошлый год эта цифра порядка также 20 тыс. преступлений, в отдельном весе от всех преступлений это составляет порядка 30 %. Как я и говорил, что каждое третье преступление у нас на сегодняшний день совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий".

