3-й этап репетиционного тестирования: как проходит, справляются ли с заданиями школьники

В Беларуси стартовал заключительный этап репетиционного тестирования. Испытания продлятся до 30 апреля и охватят 14 школьных предметов.

В лицее Белорусского государственного университета 1 марта проходит заключительный этап репетиционного тестирования. Атмосфера довольно волнительная. Около 400 абитуриентов проверяют свои силы по 14 предметам на выбор. Всего по стране открыто 139 пунктов проведения экзамена.

По окончанию этапа для участников предусмотрен разбор ошибок. Они получают тематические консультации и скан-копии своих бланков в личном кабинете на сайте РИКЗ, чтобы наглядно увидеть недочеты и понять, какие темы нужно потянуть.

Александр Пугач, замдиректора лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ:

"Наш лицей - это одна из самых популярных точек проведения репетиционного тестирования в Минске. Мы проводим тестирование по всем предметам, которые предлагает РИКЗ. В выходные дни мы можем обеспечить проведение репетиционного тестирования в несколько заходов. Поэтому сегодня практически по всем предметам есть запись, есть дети, которые сдают репетиционное тестирование".

В первом этапе репетиционного тестирования было написано более 160 тыс. тестов. Второй этап закончился 28 февраля, уже обработано более 115 тыс. бланков ответов. Результаты размещаются в личном кабинете участника на сайте Республиканского института контроля знаний.