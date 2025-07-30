30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми

30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Инициатором провозглашения даты под эгидой ООН 22 года назад выступила именно Беларусь с целью формирования глобального партнерства против рабства и принудительных условий труда в XXI веке.

Торговля людьми - явление, с которым необходимо бороться

Еще в далеком 2005 году, выступая с высокой трибуны Организации Объединенных Наций, Президент Беларуси выдвинул инициативу сформировать глобальное партнерство по борьбе с торговлей людьми, объединяющее усилия всех.

Беларусь стала инициатором глобального плана, объединив вокруг этой идеи два десятка государств со всех регионов мира. Сейчас эта группа известна как Группа друзей. Беларусь является бессменным координатором группы, отделения которой действуют в Нью-Йорке, Вене и Женеве.

Александр Ионов, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России:

"Вклад Беларуси очень высок. Республика на международных площадках пользуется полным набором инструментов, которые предоставляются ей по праву подписания различных международных пактов, соглашений и конвенций. Но мы должны понимать очень важный вопрос. Кто сегодня стоит у руля этих глобальных процессов? К сожалению, как бы это странно не звучало, и это избитая, наверное, фраза, но страны коллективного Запада как раз манкируют все возможности, которые используют и Беларусь, и Россия, и в целом страны глобального большинства".

Каждый год миллионы людей, включая мужчин, женщин и детей, становятся жертвами работорговцев как в своих странах, так и за границей.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Миллионы людей, по сути дела, продолжают находиться в постколониальном рабстве. По оценкам Международной организации по миграции, порядка 3 млн человек за последние годы пересекли Средиземное море для того, чтобы хоть как-то пробиться в Западную Европу, хоть какой-то кусочек вот этих цивилизационных благ, даже пусть на правах беженца, нелегала, нищего человека откусить. Сколько из них утонуло на этом пути, сколько из них вообще не добралось до побережья, пересекая африканские страны! И что происходит с большинством из них, когда они достигают берегов благословенной Западной Европы? Сколько из них начинает заниматься проституцией, сколько из них получает минимально возможные какие-то выплаты, сколько из них фактически вынуждены вести, простите за выражение, скотское существование!"

Есть явления, неотличимые от рабства: от контрабанды людей до принудительной военной мобилизации.

Суть понятия - в тотальным нарушении прав человека, его свободы, личной неприкосновенности.

С учетом такого подхода в современном мире на рабском положении находятся от 20 до 36 млн человек. Искоренить это явление невозможно, но цивилизованно бороться с ним необходимо.