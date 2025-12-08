34 года назад в Вискулях было подписано соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ

Событие, которое повлияло на судьбу постсоветских стран. 34 года назад в Беловежской пуще были подписаны соглашения, положившие конец существованию Советского Союза и начало Содружеству Независимых Государств.

Сегодня СНГ - это площадка для диалога и экономического сотрудничества. В него входит 9 стран.



Абсолютный приоритет организации в эти дни отметил на октябрьском саммите Содружества белорусский Президент - обеспечение безопасности и сохранение мира. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, которые угрожают как нашему региону, так и всему человечеству, подчеркнул Александр Лукашенко.



Деятельность Содружества Независимых Государств специалисты нынче расценивают едва ли не как один из элементов системы безопасности на Евразийском континенте в связи с имеющимися вызовами и угрозами в регионе.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"С точки зрения безопасности, полезность СНГ очевидна. Потому что если рассматривать безопасность Союза России и Беларуси, то СНГ могло бы стать внешним контуром противодействия этим угрозам, которые постоянно возникают на границах и наших государств, и на границах стран, входящих в СНГ. Потому что очень многие угрозы, связанные с международным терроризмом, являются общими для всех наших стран, независимо от политических позиций, которые занимает их руководство, или географического положения, или экономических, политических интересов".

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня в фокусе внимания вопросы экономического развития нашей страны и сохранения экспортного потенциала в дружественных нам странах, а также в странах Содружества Независимых Государств. Поэтому особое внимание мы должны уделить работе на рынках Азербайджана, Узбекистана, Казахстана. Тем более что фиксируется устойчивый прирост народонаселения в этих бывших республиках Советского Союза. А нас с этими странами связывает не только многолетнее партнерство, но и узы духовного братства. Я подчеркиваю, что еще в период существования Советского Союза были установлены тесные экономические связи, общественно-политические и гуманитарные, и сегодня очень важно сохранить их. Тем более что в рамках и ЕС, и других международных площадок мы очень плотно работаем с этими регионами".