3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
4 июля в Беларуси прогнозируются до +26 °С и умеренный ветер
Автор:Редакция news.by
4 июля в Беларуси прогнозируются до +26 °С и умеренный ветерnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a6b75d8-f3a9-47cb-bbc2-04a8144202cb/conversions/cc32de2a-e8b8-4dd6-b7ec-310e1efc857a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a6b75d8-f3a9-47cb-bbc2-04a8144202cb/conversions/cc32de2a-e8b8-4dd6-b7ec-310e1efc857a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a6b75d8-f3a9-47cb-bbc2-04a8144202cb/conversions/cc32de2a-e8b8-4dd6-b7ec-310e1efc857a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a6b75d8-f3a9-47cb-bbc2-04a8144202cb/conversions/cc32de2a-e8b8-4dd6-b7ec-310e1efc857a-xl-___webp_1920.webp 1920w
До 26 градусов тепла и южный с переходом на северо-западный умеренный ветер прогнозируются 4 июля в Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами порывистый.
Температура минимальная ночью 12-18 градусов тепла, максимальная днем 20-26 градусов тепла.