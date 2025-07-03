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4 июля в Беларуси прогнозируются до +26 °С и умеренный ветер

4 июля в Беларуси прогнозируются до +26 °С и умеренный ветер

До 26 градусов тепла и южный с переходом на северо-западный умеренный ветер прогнозируются 4 июля в Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура минимальная ночью 12-18 градусов тепла, максимальная днем 20-26 градусов тепла.

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