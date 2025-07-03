4 июля в Беларуси прогнозируются до +26 °С и умеренный ветер

До 26 градусов тепла и южный с переходом на северо-западный умеренный ветер прогнозируются 4 июля в Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.