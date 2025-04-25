500 квартир на месте бывшего аэропорта. Какой район в Минске самый популярный при покупке жилья

В первом квартале 2025 года наибольшее количество сделок с куплей-продажей квартир было совершено в Октябрьском районе столицы, а именно в микрорайоне на месте бывшего аэропорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу.

В Минске за первые три месяца этого года зарегистрировали 3,5 тыс. сделок купли-продажи квартир. Всего в первом квартале было продано 180,6 тыс. кв.м, денежный оборот от продажи которых составил 300,8 млн долларов в эквиваленте.

Согласно данным аналитики, больше всего сделок в первом квартале пришлось на Октябрьский район Минска - 656, 500 из них совершено в микрорайоне на месте бывшего аэропорта. В наименее активном Партизанском районе было совершено в 5,4 раза меньше сделок.

Самыми дорогими в части жилой недвижимости районами Минска оказались Центральный и Октябрьский, средняя цена за квадратный метр в них увеличилась к четвертому кварталу 2024 года заметнее, чем в других районах, - на 7 %.