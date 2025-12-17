6 гостиничных комплексов примут делегатов ВНС

Минск на два дня станет центром политической и общественной жизни страны, и это важное событие отразилось во внешнем облике столицы. Минские гостиницы готовы к приему участников Всебелорусского народного собрания.

За каждым регионом закреплены отдельные объекты размещения. Специалисты управления и других служб города накануне проверили все гостиничные комплексы.

Ровно одни сутки отделяют нас от старта одного из главных политических событий года. Уже завтра утром в столицу начнут прибывать делегаты со всей страны - 1200 представителей власти и гражданского общества. И Минск, как радушный хозяин, должен встретить их во всеоружии. Готовы ли отели? Чем будут удивлять повара? Идеален ли главный наряд города? "Первый информационный" идет на проверку.

Первый пункт нашего маршрута - гостиничный комплекс, где разместятся иногородние делегаты. 6 гостиничных комплексов по линии центральных проспектов столицы готовы принимать делегатов, по 200 человек каждый.

Светлый, просторный номер, сразу встречает зеркало, где можно будет проверить свой костюм делегата. Идеально белоснежное постельное белье на кровати и просто фантастический вид из окна.

В комфортабельных креслах в фойе отеля вечером 18 декабря будут обсуждаться самые кулуарные, а потому и самые интересные, пункты Программы социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет.

Ирина Дмуховская, директор сети отелей:

"Мы начинали готовиться, наверное, месяца 4 назад, мы знали, что у нас будут размещаться делегаты. Хотим сделать так, чтобы, кроме рабочего, было еще и праздничное настроение. Понимаем, что мы должны быстро обслужить наших гостей, поэтому у нас максимально выведен персонал, закуплены все продукты питания, подготовлено меню, мы готовы быстро покормить и дальше отпустить наших гостей.

На самом деле никаких сомнений в том, что здесь все идеально чисто, у нас даже не возникало. По принципу чистоты и абсолютной прозрачности работает и наше народовластие. И деятельность ВНС - самое яркое тому подтверждение.

Елена Кришталь, управляющая комплексом общественного питания гостиницы:

"Хорошая, качественная, приятная, вкусная еда из достойных продуктов Минского хлебпрома, Минского молочного завода № 1, Минского мясокомбината, Дзержинского мясокомбината. Продукты все качественные, достойные, со всеми необходимыми документами от поставщиков. Наши гости останутся довольны".

Теперь заглянем на улицы столицы! При въезде в столицу первое, что делегаты увидят снаружи, - это праздничный, торжественный Минск. Одна из самых эффектных и масштабных композиций - 40-метровое панно ручной работы на здании БГПУ. Мелкие квадратики, из которых состоит композиция, развеваются на ветру и создают 3D-эффект.

Марина Грицева, замдиректора ГП "Минскреклама":

"Начали готовиться мы уже давно. Разработали концепцию, согласовали, и в цехах уже начинали готовиться к оформлению города Минска и к встрече делегатов".

Портфель делегата ВНС - это два неотъемлемых элемента, рассказала она. "В первую очередь, его удостоверение, которое утверждает правовой статус делегата Всебелорусского народного собрания, выдается сроком на 5 лет, и значок делегата ВНС. Форма удостоверения и сам значок утверждены указом Президента Республики Беларусь и являются неотъемлемой частью делегата. Заранее каждому делегату выдавался проект Программы социально-экономического развития. Каждый из нас смог с ней ознакомиться заранее, продумать какие-то основные тезисы, проблемные вопросы".