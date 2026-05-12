7 теплиц, 80 соток и 150 тыс. подписчиков: как семья Говин из Ивонцевичей развивает фермерское дело

В фермерском хозяйстве из Молодечненского района уже собирают урожай огурцов. Алексей и Екатерина Говин более 10 лет выращивают в теплицах овощи и зелень - томаты, перцы, редис, а также салат, петрушку и лук. Урожайными успехами и агрорецептами семья делится и в социальных сетях (аудитория подписчиков составляет почти 150 тыс.).

Алексей и Екатерина Говин в фермерском деле уже почти 10 лет. Их подворье в деревне Ивонцевичи Молодечненского района состоит из двух участков, а это более 80 соток земли.

"Начали мы этим заниматься в 2016 году. У нас была одна теплица, к сегодняшнему дню у нас уже 7 теплиц. Мы пробивали тут все собственным лбом, своим опытом набивали шишки: где-то что-то получалось, где-то не получалось, мы старались еще лучше сделать", - рассказал фермер и блогер Алексей Говин.

фермер и блогер Алексей Говин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53b366fb-6090-45c3-a145-f63bfec6e5b5/conversions/41405c35-6703-4f50-93fa-0a051070a9e2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53b366fb-6090-45c3-a145-f63bfec6e5b5/conversions/41405c35-6703-4f50-93fa-0a051070a9e2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53b366fb-6090-45c3-a145-f63bfec6e5b5/conversions/41405c35-6703-4f50-93fa-0a051070a9e2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/53b366fb-6090-45c3-a145-f63bfec6e5b5/conversions/41405c35-6703-4f50-93fa-0a051070a9e2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Получить первый урожай хрустящих огурцов в этом сезоне помог хозяйский подход и любовь к своему делу. Рассаду высадили еще в марте. В период заморозков теплицу отапливают печкой-буржуйкой. Комфортный климат позволяет уже сейчас иметь на своем огороде свежие овощи.

"В среднем одно растение дает где-то 5-6 кг урожая, если год был очень хорошим, теплым, солнечным, может дать 7 кг с одного куста, но это уже надо соблюдать все условия, чтобы он ни в чем не нуждался", - подчеркнул Алексей Говин.

На угодьях молодых фермеров 7 теплиц: 2 с огурцами, 3 с томатами, 1 для перцев. Некоторые оснащены двойным отоплением - подземным и воздушным, также проведен капельный полив. Такие технологии позволяют экспериментировать в агроремесле и добиваться высокой урожайности.

"У нас разделение труда, я полностью не вникаю в выращивание. Нет, я, конечно, помогаю, если Леша говорит, что нужно подкрутить, высадить. А на мне полностью лежит реализация. Леша не влезает в мои обязанности, я не влезаю в его", - поделилась фермер и блогер Екатерина Говин.

фермер и блогер Екатерина Говин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca92d5bd-d15a-49f5-b9a3-bed698cfd902/conversions/78ccf1e1-8877-4dad-88a5-c9573b07fd86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca92d5bd-d15a-49f5-b9a3-bed698cfd902/conversions/78ccf1e1-8877-4dad-88a5-c9573b07fd86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca92d5bd-d15a-49f5-b9a3-bed698cfd902/conversions/78ccf1e1-8877-4dad-88a5-c9573b07fd86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca92d5bd-d15a-49f5-b9a3-bed698cfd902/conversions/78ccf1e1-8877-4dad-88a5-c9573b07fd86-xl-___webp_1920.webp 1920w

Домашние овощи помогают собирать и витаминные лайки в соцсетях. Подписчики задают вопросы, вдохновляются агроувлечением семьи Говин и главное - приезжают за свежим и сочным урожаем.

У семьи Говин четверо детей: старшие - Маша, Вадим и Аня - с удовольствием помогают по хозяйству: поливают рассаду, собирают урожай. Сейчас время хрустящих огурцов, поэтому вместе с ними в тепличных условиях подрастает и самая младшая Диана.

"На наш вид деятельности требуется очень много времени, должно быть все спланировано. Дети помогают уже. Настало сейчас то время, когда помогают и дети", - отметил Алексей Говин.

семья Говин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/392bbb62-4d27-4a21-b793-f0eb9e2ec6be/conversions/a2411fcd-7d1e-4cc4-8a72-e85afb3e186d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/392bbb62-4d27-4a21-b793-f0eb9e2ec6be/conversions/a2411fcd-7d1e-4cc4-8a72-e85afb3e186d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/392bbb62-4d27-4a21-b793-f0eb9e2ec6be/conversions/a2411fcd-7d1e-4cc4-8a72-e85afb3e186d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/392bbb62-4d27-4a21-b793-f0eb9e2ec6be/conversions/a2411fcd-7d1e-4cc4-8a72-e85afb3e186d-xl-___webp_1920.webp 1920w