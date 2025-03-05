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72 минчанки стали победительницами городского этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2024"
В эти дни во всех уголках страны звучат самые теплые слова в адрес женщин. В Минске накануне праздника чествовали тех, кто удостоился почетного титула "Женщина года - 2024".
Инициатором проведения городского этапа республиканского конкурса является общественное объединение "Белорусский союз женщин". В Минске прошла торжественная церемония, на которой назвали имена 72 жительниц столицы, ставших победительницами городского этапа 17-го республиканского конкурса "Женщина года - 2024".
Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:
"Безусловно, женщина - двигатель прогресса, они всегда мотивируют мужчин на свершение самых лучших поступков. Те женщины, которые получат свои заслуженные награды, проявляли себя в течение года в различных сферах".
Каждая из них вносит свой вклад не только в сохранение семейного очага, но и в развитие родного города, а, значит, и любимой Беларуси. Имена лучших минчанок назвали в таких номинациях, как "Успешный руководитель", "Виват, молодежь", "Активная гражданская позиция", "Материнская слава", "Не стареют душой ветераны".