72 минчанки стали победительницами городского этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2024"

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ad245de-cb6e-4b1f-af49-031f0f6bd813/c5cce041-334e-41ce-a46f-9af5c16cab32.jpg 2025-03-06T05:34:34.000000Z00

В эти дни во всех уголках страны звучат самые теплые слова в адрес женщин. В Минске накануне праздника чествовали тех, кто удостоился почетного титула "Женщина года - 2024".

Инициатором проведения городского этапа республиканского конкурса является общественное объединение "Белорусский союз женщин". В Минске прошла торжественная церемония, на которой назвали имена 72 жительниц столицы, ставших победительницами городского этапа 17-го республиканского конкурса "Женщина года - 2024".

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Безусловно, женщина - двигатель прогресса, они всегда мотивируют мужчин на свершение самых лучших поступков. Те женщины, которые получат свои заслуженные награды, проявляли себя в течение года в различных сферах".