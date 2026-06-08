Количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах достигло 32 человек

Подземный толчок произошел у берегов острова Минданао на глубине 45 км. Около 10 тыс. местных семей были эвакуированы.

У южно-тихоокеанского побережья Мексики сформировался тропический шторм "Борис". Синоптики предвещают сильные ливни, наводнения и оползни. Стихия грозит обрушиться на южные районы Мексики. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, эпицентр шторма находится примерно в 135 км к юго-востоку от Акапулько. Скорость ветра достигает 65 км/ч. Сам циклон движется со скоростью 7 км/ч.