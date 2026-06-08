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Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в КНДР
Автор:Редакция news.by
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. Это первая поездка китайского лидера в КНДР за 7 лет и первый зарубежный визит Си Цзиньпина в 2026 году.
В центре внимания переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вопросы развития двусторонних отношений, расширения экономического сотрудничества и координации позиций по региональной и международной повесткам.
Прием организован по высшему государственному протоколу. В аэропорту китайского лидера и его супругу лично встретили Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу. Улицы Пхеньяна украшены государственными флагами двух стран, портретами Си Цзиньпина и лозунгами, подтверждающими традиционную китайско-северокорейскую дружбу.
Фото Sputnik