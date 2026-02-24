82 года под мирным небом: Рогачев отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Рогачев отмечает 82-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. В годы войны город заплатил высокую цену: 932 дня здесь хозяйничали нацисты, уничтожив то, что создавалось десятилетиями. Ведь довоенный Рогачев был не просто уютным местечком, а крупным промышленным и культурным узлом на пересечении важнейших транспортных артерий. Февраль 1944 года поставил точку в этой кровавой главе.

Расскажем о том, как сегодня потомки благодарят освободителей.

82-я годовщина освобождения Рогачева

Наступательная операция войск правого крыла 1-го Белорусского фронта вошла в историю Великой Отечественной как Рогачевско-Жлобинская. Перед советскими войсками стояла стратегическая задача разгромить группировку врага и создать условия для наступления на бобруйском направлении. По сути, освобождение Рогачева стало пробой сил перед операцией "Багратион".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a207d32-d1de-4e53-a6eb-33cfb05d4399/conversions/8a0c0c6c-964f-425c-8b4d-56d2e53c0415-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a207d32-d1de-4e53-a6eb-33cfb05d4399/conversions/8a0c0c6c-964f-425c-8b4d-56d2e53c0415-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a207d32-d1de-4e53-a6eb-33cfb05d4399/conversions/8a0c0c6c-964f-425c-8b4d-56d2e53c0415-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a207d32-d1de-4e53-a6eb-33cfb05d4399/conversions/8a0c0c6c-964f-425c-8b4d-56d2e53c0415-xl-___webp_1920.webp 1920w

За 4 дня наступательных боев советские войска форсировали Днепр, прорвали оборонительную полосу противника, захватили важный плацдарм в 62 км по фронту и до 30 км в глубину. Здесь каждый метр земли полит кровью защитников. В районе агрогородка Кистени начался второй этап Рогачевско-Жлобинской операции. Цветы и венки ложатся к подножью братского захоронения.

Александр Лейкин, директор Рогачевского музея народной славы:

"На этом месте был совершен неимоверный подвиг. Преодолеть такую преграду, как Днепр, в условиях зимы, в условиях ледяной воды, наступая на плотную оборону фашистов - задача почти невозможная. Здесь было сосредоточено около 8 немецких дивизий и наступало только 12 дивизий советских войск. Это была серьезная репетиция той победы, которая пришла летом 1944 года".

Героизм и стойкость красноармейцев, партизан и подпольщиков поломали планы вермахта. Молебен в память о воинах 120-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии у часовни-мемориала в деревне Мадора - это место боли, скорби и памяти.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f12bd4-73ab-4ae4-88e5-dffb175f69da/conversions/7b97465b-5e1e-4b78-80ff-0643e9a870f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f12bd4-73ab-4ae4-88e5-dffb175f69da/conversions/7b97465b-5e1e-4b78-80ff-0643e9a870f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f12bd4-73ab-4ae4-88e5-dffb175f69da/conversions/7b97465b-5e1e-4b78-80ff-0643e9a870f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3f12bd4-73ab-4ae4-88e5-dffb175f69da/conversions/7b97465b-5e1e-4b78-80ff-0643e9a870f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Артемишин, председатель Рогачевской районной организации Белорусского союза офицеров:

"Увековечить память о тех, кто погиб при освобождении нашего города - это долг совести и долг чести. Это не обязанность. Так должно быть. Это нужно для живых. Это нужно для наших детей, внуков".

"Сегодня со мной коллеги мои, которые всегда рядом. Мы стоим в одном строю. И низкий поклон нашим освободительным солдатам, которые добыли для нас это мирное небо, мирную жизнь, возможность жить, трудиться, любить, создавать семьи", - поделилась Виктория Альвинская, жительница Рогачева.

В храме Святого Благоверного князя Александра Невского прошел молебен о погибших защитниках Отечества. Позже митинг у Мемориала воинской славы собрал наследников поколения победителей. Вспоминали о примерах мужества, а еще о том, что 24 февраля считается вторым днем рождения города. Ровно 82 года назад таким же снежным днем Москва салютовала освободителям Рогачева.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50e96cda-78ec-4bc5-91d7-3d25c35d0a0c/conversions/9e9528fb-f342-4344-a916-432ac7765582-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50e96cda-78ec-4bc5-91d7-3d25c35d0a0c/conversions/9e9528fb-f342-4344-a916-432ac7765582-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50e96cda-78ec-4bc5-91d7-3d25c35d0a0c/conversions/9e9528fb-f342-4344-a916-432ac7765582-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50e96cda-78ec-4bc5-91d7-3d25c35d0a0c/conversions/9e9528fb-f342-4344-a916-432ac7765582-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вера Наумова, председатель Рогачевского районного совета ветеранов:

"Это очень значимый день. Ведь наши жители в этот день получили свободу. Это наш долг, это наша жизнь. Мы должны прийти, низко поклониться и почтить память тех, кто отдал свои жизни".

"Мы склоняем голову сегодня перед подвигом героев-освободителей, благодаря которым завоевана долгожданная победа. И, конечно же, считаем своим долгом передать эту память будущим поколениям, нашим детям", - отметила Екатерина Рождаева, зампредседателя Рогачевского райисполкома.