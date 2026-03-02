3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Абухович: Смесь политических, экономических и религиозных причин привела к огню на Ближнем Востоке
В большей или меньшей степени понятно, какие мотивы и цели преследует США в Иране. Но как произошла резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, перешедшего в горячую фазу вопреки ожиданиям, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".
Политика с экономикой идут рука об руку, их нельзя разделить на две разные части, так как все происшествия будут влиять и на то, и на то. Самое непонятное: переговоры шли, но якобы Иран отверг все предложения Америки, но представители Омана заявили о плодотворных переговорах, поэтому США пока не будут развязывать вооруженный конфликт. Но все случилось буквально вероломно.
"Иран долго комментировал переговоры, даже когда уехала часть специалистов, остались только технические. Но страшная ситуация произошла все равно. Начали гибнуть мирные жители Ирана, и никто не ожидал от него такого ответа. Все думали, что будет как в прошлый раз - постреляли и разошлись. А Иран начал массированную атаку на все государства, где есть американские базы. Смесь политических, экономических, религиозных причин привела в очередной раз к огню на Ближнем Востоке", - заключила Юлия Абухович.