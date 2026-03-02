Абухович: Смесь политических, экономических и религиозных причин привела к огню на Ближнем Востоке

вооруженный конфликт в иране news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9958290c-128b-404e-8e6a-31cef559e78b/conversions/f53c47ed-8d2f-4aa2-950b-18d553ba40ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9958290c-128b-404e-8e6a-31cef559e78b/conversions/f53c47ed-8d2f-4aa2-950b-18d553ba40ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9958290c-128b-404e-8e6a-31cef559e78b/conversions/f53c47ed-8d2f-4aa2-950b-18d553ba40ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9958290c-128b-404e-8e6a-31cef559e78b/conversions/f53c47ed-8d2f-4aa2-950b-18d553ba40ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

В большей или меньшей степени понятно, какие мотивы и цели преследует США в Иране. Но как произошла резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке, перешедшего в горячую фазу вопреки ожиданиям, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Политика с экономикой идут рука об руку, их нельзя разделить на две разные части, так как все происшествия будут влиять и на то, и на то. Самое непонятное: переговоры шли, но якобы Иран отверг все предложения Америки, но представители Омана заявили о плодотворных переговорах, поэтому США пока не будут развязывать вооруженный конфликт. Но все случилось буквально вероломно.