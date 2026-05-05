Абухович: США потратили гораздо больше средств на нападение, чем Иран на оборону

Соединенные Штаты Америки потратили гораздо больше средств на нападение, чем Иран на оборону. Об этом в студии "Первого информационного" заявила аналитик Юлия Абухович.

"Для США это такая высокотехнологичная война, это дорогое оружие. Достаточно дорого содержать весь тот флот, который сосредоточен у границ с Ираном. Оборонительное вооружение Ирана намного дешевле по стоимости, потратили они (на логистику - Прим. ред.) меньше", - отметила аналитик.

Но при этом, по ее словам, экономический ущерб Ирану нанесен очень большой.