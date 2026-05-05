Абухович: США потратили гораздо больше средств на нападение, чем Иран на оборону
Соединенные Штаты Америки потратили гораздо больше средств на нападение, чем Иран на оборону. Об этом в студии "Первого информационного" заявила аналитик Юлия Абухович.
"Для США это такая высокотехнологичная война, это дорогое оружие. Достаточно дорого содержать весь тот флот, который сосредоточен у границ с Ираном. Оборонительное вооружение Ирана намного дешевле по стоимости, потратили они (на логистику - Прим. ред.) меньше", - отметила аналитик.
Но при этом, по ее словам, экономический ущерб Ирану нанесен очень большой.
Официально Пентагон оценивает расходы на войну в 25 млрд долларов. Но телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что реальная стоимость проведения операции США против Ирана достигает почти 50 млрд долларов, что примерно вдвое превышает публичную оценку Пентагона.