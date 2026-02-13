Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Адвокаты Беларуси 13 февраля бесплатно проконсультируют воинов-интернационалистов

13 февраля ко Дню памяти воинов-интернационалистов адвокаты Беларуси проведут акцию по бесплатному консультированию.

Юристы всех территориальных коллегий окажут воинам-интернационалистам устные консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Общество

воины-интернационалистыадвокатыконсультации