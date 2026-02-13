3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Адвокаты Беларуси 13 февраля бесплатно проконсультируют воинов-интернационалистов
Автор:Редакция news.by
Адвокаты Беларуси 13 февраля бесплатно проконсультируют воинов-интернационалистовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22403cae-c39e-4c31-b8fc-5e84eedb1d65/conversions/17021598-13a2-4f22-8e36-8ee0bd7037f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22403cae-c39e-4c31-b8fc-5e84eedb1d65/conversions/17021598-13a2-4f22-8e36-8ee0bd7037f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22403cae-c39e-4c31-b8fc-5e84eedb1d65/conversions/17021598-13a2-4f22-8e36-8ee0bd7037f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22403cae-c39e-4c31-b8fc-5e84eedb1d65/conversions/17021598-13a2-4f22-8e36-8ee0bd7037f6-xl-___webp_1920.webp 1920w
13 февраля ко Дню памяти воинов-интернационалистов адвокаты Беларуси проведут акцию по бесплатному консультированию.
Юристы всех территориальных коллегий окажут воинам-интернационалистам устные консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.