3.65 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
"Аграрная страна может оказаться без урожая" - Кориненко о росте цен на дизельное топливо в Молдове
Аграрный сектор Молдовы находится под большой угрозой из-за резкого роста цен на дизельное топливо и его дефицита. О том, какие шаги предпринимает правительство, рассказал Александр Кориненко, политолог (Молдова).
"Сельхозпроизводители, которые начали закупку дизеля, сегодня не могут его купить. То есть, оказывается, что аграрная страна может оказаться без урожая, потому что фермерам по факту запретили покупать дизельное топливо. У них нет возможности. И в результате, если у нас не будут работать сельхозпроизводители, то это означает, что Молдова останется без основной статьи бюджета. Это фрукты, овощи и виноград. И в стране повысятся цены, это все придется возить из-за границы, снова набирать кредиты и снова просить Европу, коленопреклоненно просить Европу помочь. К сожалению, это единственный план, который есть сегодня у молдавского правительства. Больше стратегических планов, как помочь аграриям, сельхозпроизводителям, автоперевозчикам у них сегодня нет", - отметил Кориненко.