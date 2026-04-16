3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Акцент на молодежную политику: венесуэльские парламентарии посетили Студенческую деревню в Минске
Минск и Каракас становятся еще ближе. Делегация парламентариев из Венесуэлы в эти дни посещает Беларусь. Повестка - насыщенная. В центре внимания - укрепление межпарламентских связей, обмен опытом в законотворчестве, совместные проекты в культурной и гуманитарной сферах.
Первый день пребывания в нашей стране - с акцентом на молодежную политику. Парламентарии познакомились со студенческой инфраструктурой - посетили жилой комплекс "Студенческая деревня". О молодежных инициативах делегации рассказали в Республиканском молодежном центре.
Америка Перес, председатель Постоянной комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы: "Нас встретили очень хорошо. Я почувствовала невероятное тепло и искренность со стороны белорусского народа и вашей молодежи. Мы под большим впечатлением. В Беларуси активно развивается сфера образования, а также волонтерское движение. Это, несомненно, лучший пример для многих стран мира. Мы надеемся, что наш визит станет стартом для еще более тесного сотрудничества между молодежью Беларуси и Венесуэлы, а наши отношения станут еще более насыщенными".
Франклин Рамирес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси: "Венесуэла и Беларусь сегодня активно сотрудничают в самых разных сферах. Для наших стран молодежь - это фундамент общества. Поэтому цель встреч в парламентарии Венесуэлы с молодежными структурами Беларуси - наладить прочные мосты дружбы, обменяться опытом и совместными проектами. Наша делегация не просто изучила наработки белорусских коллег, но и детально познакомилась с инфраструктурой. Без сомнения, мы будем делиться полученной информацией у себя на родине и расскажем, как эффективно выстроена работа с молодежью в Республике Беларусь".
Диалог на равных и поддержка молодежных инициатив - прочный фундамент для стратегического партнерства двух государств. Визит в Беларусь продлится 3 дня. Его итогом станет подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежным советом при Палате представителей Национального собрания Беларуси и сетью молодых парламентариев Национальной ассамблеи Венесуэлы. И это новый этап в развитии двусторонних отношений. Отметим, сегодня стороны намерены не только обмениваться законотворческим опытом, но и активно развивать экономическое взаимодействие.