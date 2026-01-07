Акция "Елки в щепки": в Минске организуют сбор новогодних деревьев

Экологично завершить новогодние праздники предлагают в белорусской столице. В рамках традиционной акции "Елки в щепки" минчане смогут передать использованные живые новогодние деревья. Сдать елки, сосны и пихты можно 18 и 25 января.



По всему городу работает примерно 920 пунктов приема, оттуда деревья заберут отдельные мусоровозы.

Екатерина Алехина, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"Самое главное правило - это то, что ели должны быть очищены от мишуры, от гирлянд, от новогодних игрушек. То есть в чистом, аккуратном виде выставлены в места сбора отходов" .