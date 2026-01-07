3.67 BYN
Акция "Елки в щепки": в Минске организуют сбор новогодних деревьев
Экологично завершить новогодние праздники предлагают в белорусской столице. В рамках традиционной акции "Елки в щепки" минчане смогут передать использованные живые новогодние деревья. Сдать елки, сосны и пихты можно 18 и 25 января.
По всему городу работает примерно 920 пунктов приема, оттуда деревья заберут отдельные мусоровозы.
Екатерина Алехина, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:
"Самое главное правило - это то, что ели должны быть очищены от мишуры, от гирлянд, от новогодних игрушек. То есть в чистом, аккуратном виде выставлены в места сбора отходов" .
Все собранные деревья направят на переработку в щепу и на компост. Интерес минчан к акции ежегодно растет. Если в 2024 году было собрано почти 9 тыс. тонн деревьев, то в прошлом уже около 15 тыс.