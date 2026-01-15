Александра Рогожника утвердили в должности председателя Витебского облисполкома на 22-й внеочередной сессии областного совета депутатов. Нового руководителя активу региона представил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. Перед председателем Витебского облисполкома поставлены конкретные задачи, нужна слаженная и продуктивная работа. Реального результата ждут от АПК и туризма. Акцент и на деревообработку, учитывая сырьевой ресурс региона.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Перезапуск на новой основе Витебскдрева и совершенно другой уровень лесопиления. Агропромышленному комплексу в рамках большой программы строительства профилакториев и других животноводческих объектов нужна дешевая пилопродукция. Все это должно делаться на месте. Это позволит логистически и финансово очень серьезно выиграть. Дальше это переработка местного сырья: лен, торф. Льнокомбинат должен получить новое дыхание".

