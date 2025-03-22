Алим Кошеваров и Вадим Кулик - белорусы, которые ценой своих жизней защищали людей в "Крокусе"

В день годовщины Хатынской трагедии есть еще одно страшное событие, которое случилось год назад. Теракт в московском "Крокусе", где от пуль и в огне погибло 145 человек.

Вспомним о героях нашего времени - о двух белорусах-охранниках, которые ценой своих жизней защищали людей.

22 марта 2024 года был солнечным, и ничто не предвещало беды. Смутило лишь непривычное молчание птиц над "Крокусом". Здесь всегда было шумно, рассказывает администратор София Мейер.

София Мейер, администратор "Крокус Сити Холла":

"Все было хорошо, все было спокойно. Пришли девочки мои, помощницы, я провела инструктаж, все как обычно. И, вы знаете, опять же люди, гости, VIP-ложа, они приходят обычно к началу концерта, бывает, опаздывают. И все это время до запуска, у нас в 18:30 начинался запуск, в 20:00 начало концерта, то есть люди стали приходить в 19:20. Вот в этот период самое пиковое время было. До этого времени было спокойно, тихо. Я даже сказала девочкам, что если у нас будет так и весь вечер проходить, мы просто сегодня с вами умрем от скуки. Ну, пошутила".

В 19:20 начался основной поток людей. В 19:55 раздалась первая автоматная очередь. Именно в этот момент террористы расстреляли первого охранника. Это был белорус Алим Кашеваров.

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Алексей Осанушков, сотрудник охраны "Крокус Сити Холла":

"Во время массовых мероприятий по закону нельзя, не разрешается оружие. Потому что мы работали в зале зрительном, в зоне, там толпы фанатиков. Мы не можем оружие при себе иметь, потому что у нас в толпе могут оружие вытянуть и им воспользоваться. Запрещено. Только вот, допустим, резиновые палочки или газ, вот и все".

Год, как не стало Алима Кошеварова, он героически погиб, иначе не скажешь, потому что он защищал множество других людей, помогая им выходить из "Крокуса", и в том числе, когда попытался отобрать автомат у одного из террористов, его расстреляли.

"Нам, знаете, задали в прошлый раз вопрос. Я, честно говоря, растерялась. А что вы почувствовали вот сразу? Ну, в первый момент, когда вам сказали. Я как-то не могла собраться. Потом страх за сына почувствовала, первое было, это страх за своего ребенка. Что как такое могло произойти? В списке было сразу, что белорус. И получается, в 8 там это, наверное, случилось, а в 9 он уже был в Боткинской больнице", - рассказала Маргарита Кошеварова, мать погибшего Алима Кошеварова.

Алексей Осанушков, сотрудник охраны "Крокус Сити Холла":

"Алим на соседней рамке стоял, и Вадим тоже, рядом они стояли. Когда начали людей в спины расстреливать, люди побежали на нас. И Алим первый грудью бросился защищать людей. Благодаря Алиму, получается, много спаслось людей".

Алим Кошеваров скончался спустя неделю после трагедии. Все это время он находился в тяжелом состоянии, но близкие и родные продолжали надеяться на чудо.

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Маргарита Кошеварова, мать погибшего Алима Кошеварова:

"Может, я кощунственно сейчас для кого-то скажу. Ну, вы знаете, мы рады, что его привезли домой. Мы знаем, где его могила, и мы смогли похоронить его. А через неделю Иосиф с сыновьями ездили в Барановичи к Вадиму. И когда он приехал, я не могла... В общем, он долго приходил в чувства. Он говорит, ты понимаешь, приехали, стоит эта урночка, а на экране такой мужчина. Мы знали Вадима, он приезжал как-то к Алиму один раз".

Вадим Кулик находился внутри концертного зала, когда услышал первые выстрелы. Быстро сориентировавшись в обстановке, он начал выводить людей через запасной выход. Всего в зале находилось около 6 тыс. зрителей. Несколько раз он вывел в безопасное место большие группы запуганных людей. Из-за начавшегося пожара стала гореть одежда и кожа. Начала рушиться крыша. Вадим знал, что в зале остались люди, среди которых были дети. И, несмотря на ожоги и отравление дымом, вернулся в пылающий "Крокус". Обратно он уже не вышел.

Виталий Кулик, брат погибшего Вадима Кулика, рассказал, что их предупредили о том, что от Вадима, возможно, ничего не осталось: "Я говорю, в смысле ничего, не может быть? Говорит, ну там такая температура плавления металла, что если Вадим попал в эту огненную лаву, то его даже и останков не будет".

"Зная Вадима, какой он человек, он никогда не бросит, он никогда не оставит в беде. Я знала, что он точно пошел помогать людям и находился в самом эпицентре. Я уверена была. Я это все себе представила и поняла, что я просто надеялась. Мы все эти дни надеялись, пока не сказали нам все эти страшные новости. Мы правда верили, мы надеялись, что он где-то в больнице. Ну, потом уже, когда прошло три дня, то, конечно, начинаешь понимать, что все", - рассказала София Мейер, администратор "Крокус Сити Холла".