Алжир и Оман могут стать стратегическими партнерами Беларуси, считает эксперт Дьяченко

"То, что в Алжире прошли успешные переговоры, свидетельствует также о больших перспективах между странами. И как правильно сказал глава государства, общий объем торгово-экономического сотрудничества, заключенных контрактов на ближайшие годы может достичь до 500 млн долларов. Такие же отношения складываются и с Султанатом Оман. Как известно, Султанат Оман может выступить в роли очень важного стратегического инвестора для нашей страны по созданию в Витебской области крупного промышленного объекта, связанного со строительством целлюлозного-картонного комбината. А это очень серьезные инвестиции в размере более 1 млрд долларов. Что это означает? В первую очередь, новые рабочие места, зарплаты, пенсии и в целом повышение уровня жизни наших граждан".