Аналитик Дик: Спровоцировать напряженность между Беларусью и Польшей - это была их цель

Александр Лукашенко на заседании Совета Безопасности 9 декабря обратил внимание, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом.

Литва шарахается: то границы закроет, то откроет, то снова шары мерещатся. И приходит к гениальному решению: украсть белорусские активы! Чем же еще платить перевозчикам, которых сами и подставили? Есть ли там интеллект?

Президент Беларуси в публичном поле напомнил нашим соседям: "Одумайтесь! Что вы делаете? Если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет".

"Мне бы хотелось надеяться, но вряд ли, потому что тот, кто хочет услышать, тот слышит. Но Литва здесь не самостоятельная, и мы понимаем, что ее действия направлены на то, чтобы выбить, как говорят, из Евросоюза еще определенные транши кредитных денег и вообще денег на перевооружение, на создание, так сказать, стены дронов. Мы понимаем, что она абсолютно управляемая, и задача правительства - побольше денег с Евросоюза якобы на укрепление оборонного вала, я бы назвал, между ЕС и восточными соседями, в данном случае Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - заметил аналитик Сергей Дик.

Глава государства, останавливаясь на теме шаров с сигаретами, которые летают не то в Литву, не то из Литвы, заявил, что за это время прошло серьезное обсуждение вопроса, вплоть до привлечения пилотов гражданской авиации. Было отмечено, что обвинения, которые выдвигает Литва, действительности не соответствуют.

Самое абсурдное, что ведь шары, даже если и летают, то по воздуху, а закрывают наземную границу. Второе: уже в Литве арестованы местные контрабандисты, которые имеют отношение к этим шарам. Все очевидно и доказано.

"Это типичная провокация. Дрон, который упал в Гродно, происхождение этого дрона и откуда он был запущен, и как литовцы хотели спровоцировать напряженность между Беларусью и Польшей. Это была их цель. Ведь Польша закрывала границу, потом открыла. И у нас сейчас движение товаров и грузопоток, который переориентировался с Литвы на Польшу. Это вызывает определенную зависть у руководства Литвы, они хотели опять нарушить установившиеся отношения с поляками", - рассказал эксперт.