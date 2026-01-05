Аналитик Сергей Дик: Главная цель США в Венесуэле - захват природных ресурсов

"Главная цель Соединенных Штатов в данном случае в Венесуэле - захват природных ресурсов, прежде всего нефтяных запасов, которые, по оценке специалистов, являются самыми большими в мире. И мы уже слышали о так называемой желательной приватизации природных ресурсов в Канаде, в Гренландии, что Трамп озвучил не так давно. И все это находится, на мой взгляд, в одной парадигме действий президента Трампа по установлению своего миропорядка на Западном полушарии, в том числе в странах Латинской Америки. На этом фоне мы видим, что руководство Евросоюза поддержало агрессивные действия Соединенных Штатов".